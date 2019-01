C'est le General Manager des Houston Rockets, Daryl Morey, qui a annoncé la bonne nouvelle. Blessé contre Orlondo le 14 janvier, Clint Capela a été opéré avec succès de son ligament déchiré au pouce droit. L'intervention chirurgicale, effectuée par le Dr Steven Shin, s'est déroulée du côté de Los Angeles.

Comme annoncé, le Meyrinois devrait manquer les 4 à 6 prochaines semaines et sera, à priori, de retour au jeu après la pause du All Star Game. Un rendez-vous des étoiles auquel il pouvait prétendre à juste titre, dans la lignée de son excellent début de saison où il a compilé ses meilleures chiffres en carrière avec 17,6 points, 12,6 rebonds de moyenne.

Medical Update: #Rockets GM Daryl Morey announced that earlier today, center Clint Capela underwent successful surgery to repair a torn ligament in his right thumb. Capela is expected to miss the next 4-6 weeks. pic.twitter.com/Q7InU3WRpc