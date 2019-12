Carmelo Anthony, la belle histoire

La NBA sait soigner ses anciennes stars: Carmelo Anthony, enrôlé par Portland le 19 novembre après un an sans jouer, a été désigné joueur de la semaine de la conférence Ouest par la Ligue, devançant Luka Doncic, LeBron James ou encore James Harden.

Il y a trois semaines encore, «Melo», 35 ans, était au chômage et nourrissait peu d'espoir de poursuivre sa carrière NBA. Son dernier match remontait à octobre 2018 sous le maillot des Houston Rockets, qui l'avaient ensuite cédé à Chicago en janvier, sans qu'il ne dispute de match pour les Bulls. Mais finalement les Blazers, à la peine en ce début de saison. ont fait le pari d'engager l'ailier vétéran, dix fois All-Star, pour un contrat d'un an non-garanti. Ce qui signifie que le club peut choisir ou non d'y mettre un terme jusqu'à début janvier. Au-delà de cette date, s'il est dans le «roster», il est assuré d'aller à son terme.

Et pour l'heure, Carmelo Anthony fait tout ce qu'il faut pour justifier la confiance placée en lui. Ses stats sur la semaine écoulée, soit sur les trois derniers matchs de Portland, sont de 22,3 points, à 57,4% au tir dont 45,5% à trois points, et 7,7 rebonds de moyenne. Une performance remarquable, qui coïncide en outre avec le redressement de son équipe victorieuse de ses trois matches et désormais 11e au classement à l'Ouest.

A l'Est, le joueur de la semaine est le MVP de la saison passée, Giannis Antetokounmpo, dont les 34,8 points, 11,3 rebonds, 4 passes décisives et 1,5 contre de moyenne ont coïncidé avec quatre victoires de Milwaukee en autant de parties. (afp/jsa/nxp)