Capela claque son record de points de la saison

Tout n'a pas débuté pour le mieux pour Clint Capela dans la partie face au Detroit Pistons, dans la nuit de mercredi à jeudi. On jouait depuis quatre minutes quand le Genevois s'est fait monter dessus par Blake Griffin dans le Texas.

La suite de la partie a été plus confortable pour le pivot de Meyrin, auteur de son record de points cette saison (27) pour aller avec ses 15 rebonds et 4 contres. Sanctionné d'une faute technique pour être resté accroché au cercle après un «dunk», le Genevois a été le parfait complément de James Harden, décisif dans la victoire (126-124) avec 43 points. C'est le cinquième succès de suite des Rockets, qui intègre le top 8 pour la première fois de la saison.

Clint Capela is the first #Rockets player since Hakeem Olajuwon (11/11-11/13/93) to record consecutive games with at least 20 points, 15 rebounds and 4 blocks. #Rockets