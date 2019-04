Buemi espère voir le bout du tunnel dans la Ville Lumière

Les résultats bruts sont plutôt décevants: après sept manches de ce championnat 2018-2019, Sébastien Buemi n’occupe que le 13e rang du classement avec sa Nissan E.Dams. Pire encore, il pointe derrière son équipier, Oliver Rowland, qui compte pour l’instant cinq points de plus que lui.

Pour celui qui a remporté la deuxième saison du championnat de monoplace électrique, la situation s’avère totalement insatisfaisante. Et, surtout, cette 13e position ne reflète pas du tout le potentiel d’un pilote qui, jusque-là, s’est toujours battu pour les victoires en Formule E. Non seulement Sébastien Buemi a remporté le titre en 2016, mais il a aussi terminé vice-champion à deux reprises, en 2015 et en 2017.

«Cette saison, on a vraiment joué de malchance, tout s’est un peu ligué contre nous, confie le Vaudois. Par exemple, à Sanya (ndlr: en Arabie saoudite), j’aurais pu obtenir la pole position, mais nous avons dû mettre beaucoup de pression dans le circuit de freins, à la demande des commissaires qui voulaient vérifier notre système. Résultat: j’ai bloqué les roues, fait des plats sur les pneus, et finalement je suis parti derrière. En course, je remontais tout le monde, mais je n’ai pas pu terminer mieux que huitième. Tout est comme ça! À Rome, il y a deux semaines, la pluie est tombée juste au moment où je tournais pour la pole position. Les gouttes se sont arrêtées à la fin de mon tour! C’est la vie, c’est la course. À Rome, je suis finalement parti sixième, et j’ai terminé cinquième.»

Pour cette cinquième saison de Formule E, les pilotes ne doivent plus changer de voiture au milieu de la course, qui se termine le tour suivant le cap des 45 minutes. «À Rome, nos ingénieurs avaient calculé que nous allions devoir faire un tour de plus, et nous avons donc économisé nos batteries alors que nos adversaires ne l’ont pas fait. Mais finalement, le leader a ralenti pour devoir faire un tour de moins, et nous avons attaqué trop tard. Là, nous avons donc été un peu trop prudents, un peu trop conservateurs…»

Cette saison, il restera cinq courses à disputer après le E-Prix de Paris, samedi. L’épreuve suivante se déroulera à Monaco, deux semaines avant le Grand Prix de Formule 1, sur un circuit réduit qui emprunte la ligne droite de départ, puis qui plonge à droite pour rejoindre le grand circuit à la chicane du port. Puis, le 22 juin, une course se déroulera dans les rues de Berne avant les deux manches de conclusion dans le port de New York.

Pour Sébastien Buemi, il s’agit désormais de ne plus laisser passer la moindre occasion. «Il va falloir maximiser nos chances, poursuit-il. Si tout se déroule normalement, nous devrions être en mesure de nous battre au moins pour les podiums, jusqu’à la fin de la saison.»

Le contrat du Suisse avec l’écurie Nissan E.Dams se termine à la fin de la saison actuelle, en juillet prochain. Sébastien Buemi court avec cette équipe depuis le premier championnat de Formule E, en 2014, et il semble sur le point de lui renouveler sa confiance pour un championnat de plus.

Avec Mercedes et Porsche

Car la saison six, qui va démarrer en fin d’année, promet une bagarre plus intense que jamais, Mercedes et Porsche ayant annoncé leur arrivée en Formule E. Les cartes risquent de s’en trouver redistribuées, d’autant que les deux marques allemandes ont prévu d’investir d’énormes budgets pour s’imposer. «Nous savons que Mercedes et Porsche vont mettre les grands moyens, confirme Sébastien Buemi. Mais il leur faudra un peu de temps pour s’adapter aux spécificités de la Formule E, et nous comptons bien jouer les victoires la saison prochaine.»

En attendant, le Vaudois va déjà tenter de terminer sur le podium de Paris, samedi (départ à 16 h), ce qu’il estime à sa portée. (TDG)