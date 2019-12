Boyd Exell ne perd pas à Genève, un point c’est tout

L’histoire de la Coupe du monde d’attelage continue d’être écrite à la première personne par Boyd Exell. Le meneur australien de 47 ans, invaincu cette saison sur le circuit et grand dominateur de la disciplines au cours de la dernière décennie, n’a encore jamais perdu l’épreuve majeure à Genève depuis sa première venue en 2008. Exell restait donc sur 11 succès d’affilée à Palexpo dans l’épreuve de Coupe du monde.

La veille, lors de la course pré-qualificative, l’Australien avait tout de même été dominé par le jeune Néerlandais Bram Chardon, 26 ans, qui avait été le premier à le battre la saison dernière au classement final de la Coupe du monde et qui est champion d’Europe en titre.

Dimanche, c’est d’ailleurs Chardon qui a réussi le meilleur temps de la première manche, se qualifiant pour le barrage en un temps de 151’’87 (sans faute), devant Exell (156’’69, 4’’ de pénalité) et le Belge Glenn Geerts (160’’53, sans faute).

Undeniable, unimaginable, unstoppable Boyd Exell made a splash in the FEI Driving World Cup of Geneva, finding another gear and putting the pressure on the competitors! No one was unseating the Australian dynamo today! pic.twitter.com/M1kHuV7Dmf