Bolshunov gagne le Tour de Ski, Cologna 7e

Alexander Bolshunov a profité des pourcentages un peu fous sur les hauteurs de Val di Fiemme en Italie pour distancer le leader au début de cette 7e étape, Johannes Klaebo. Le Russe a pris la 3e position de cette ultime étape et remporté, à seulement 23 ans, son premier Tour de Ski, la plus importante course par étapes de sa discipline. Au classement général final, il a devancé son compatriote Sergey Ustiugov de 27’’3 et Klaebo de 1’09.

Pour Dario Cologna, vainqueur au même endroit en 2009, 2011, 2012 et 2018, cette 7e place à 3’08 est encourageante, même s’il ne s’en satisfera certainement pas. Le Grisons de 33 ans a toutefois fait bonne impression cette semaine - un podium, trois 6es places - et dans les derniers raidillons des Alpes italiennes - remontée de la 12e à la 7e place dimanche -, en finissant 6e à 41 secondes.

Les autres Suisses ont bien tenu leur rang, avec notamment la 19e place sur cette ultime étape de Jonas Baumann, la 25e de Roman Furger, la 28e de Jason Rüesch et la 32e de Beda Klee. Le premier a ainsi assuré une honnête 20e place au général final.