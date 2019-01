Blake Griffin prend sa revanche sur les Clippers

Blake Griffin (29 ans) a savouré une douce revanche lors des matches du championnat de NBA qui se sont disputés dans la nuit de samedi à dimanche.

Échangé à Detroit par les Los Angeles Clippers en janvier 2018, l’Américain était pour la première fois de retour dans la salle où il avait évolué depuis 2010. Et il a été le grand artisan du succès des Pistons (109-104).

En plus de connaître une partie à 44 points (dont 13 sur 14 lancers francs tentés), il a effectué huit rebonds et cinq passes. Les observateurs ont par ailleurs remarqué qu’il avait tout entrepris pour ne pas avoir à saluer Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers. «Il y avait beaucoup d'attente et de discussions autour de ce match et je suis content que l'histoire de mon retour soit maintenant finie. La prochaine fois, cela sera moins fou», a déclaré Griffin après la rencontre.

Le Utah Jazz a battu les Chicago Bulls (110-102), mais le Vaudois Thabo Sefolosha, toujours blessé, n’était pas de l’alignement.

NBA. Les résultats de samedi: Utah - Chicago 110-102. Sacramento - Charlotte 104-97. Phoenix - Denver 102-93. Minnesota - La Nouvelle-Orléans 110-106. Oklahoma City - San Antonio 122-112. Orlando - Boston 105-103. Miami - Memphis 112-108. Los Angeles Clippers - Détroit 104-109.