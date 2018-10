Bagarre et victoire des Rockets au Staples Center

On assistait à un tout bon match, le premier de LeBron James au Staples Center sous les couleurs des Lakers, quand c'est parti en vrille. Il restait un peu plus de quatre minutes à jouer, le moment choisi par Brandon Ingram pour disjoncter.

L'ailier des Lakers a d'abord bousculé James Harden avant d'aller jouer les arbitres du combat de rue entre Chris Paul et Rajon Rondo. Les deux meneurs ont échangé des coups après que le premier ait accusé le second de lui avoir craché au visage. Dans la mêlée, Ingram a asséné un coup de poing à Paul, que son grand ami LeBron James tentait de maîtriser.

Les trois grands protagonistes de ce pugilat ont tous été expulsés. Et peuvent s'attendre à être suspendus. Un bien mauvaise nouvelle pour Houston, puisque les Rockets jouent à nouveau dimanche, en back-to-back, et toujours à Los Angeles, face aux Clippers.

