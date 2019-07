Alan Roura toujours plus près du bonheur

En course pour battre le record de la traversée de l’Atlantique nord en monocoque et en solitaire, le navigateur genevois Alan Roura (26 ans) est à bout touchant: au dernier pointage effectué, ce vendredi à midi, il lui restait 28 milles nautiques (sur 2880) à couvrir.

Roura a trouvé dans la nuit et ce matin des vents qui lui ont permis de combler son retard sur le temps de passage du Français Marc Guillemot, détenteur du record en 8 jours 5 heures 20 minutes et 20 secondes depuis 2013. Son avance n'a pas cessé de croître: elle était ainsi de 55 milles ce midi, et Alan Roura fonçait vers le record, qu'il va pulvériser d'une douzaine d'heures.

«Nous savions qu'il allait perdre du temps jeudi matin, comme nous savions qu'il allait retrouver du vent dans la soirée, donc rattraper son retard, puis prendre de l'avance, précise Aurélia Mouraud, chargée de communication et épouse du skipper. Si Alan n'a pas d'avarie grave, il va franchir la ligne vendredi après-midi. Il ne faut pas oublier que, lorsque Marc Guillemot a établi son record, il a été quasiment planté durant les dernières vingt-quatre heures. Ce ne sera pas le cas d'Alan, c'est sûr.»

La ligne fictive d'arrivée est située au large du cap Lizard, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Alan Roura et «La Fabrique» doivent la franchir avant 2h45 (heure suisse) dans la nuit de vendredi à samedi pour s'emparer du record. Mais ce sera chose faite en début d'après-midi. Le skipper genevois devrait passer la ligne aux alentours de 14 heures.

Le point à 6h55 ce vendredi (Roura en rouge, Guillemot en blanc).

Pour suivre l'évolution de la tentative de record d'Alan Roura en direct, cliquez ici!