A Londres, dans un stade sacrificiel, Bolt n’est pas parti à la retraite en flèche

Certains diront qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même. Un champion caricatural. Un monstre sacré qui, par fatuité, désirait encore une fois émerveiller le monde. Ou, plus trivialement, épater la galerie. Samedi, sur la piste olympique qui l’avait anobli cinq ans plus tôt, le génial Usain Bolt (30 ans) a fait son dernier numéro. Quelques pitreries avant d’entrer sur scène, des mimiques qui ont fait le personnage tandis que l’athlète surdoué créait le mythe. Et puis, en pleine action — la dernière, on tourne! — un rictus et son grand corps qui se désarticule, s’écroule et s’immobilise, face contre terre. Pas de geste de l’archer, cette fois-ci. Le champion ne partira pas à la retraite en flèche.

Le Jamaïcain fêtard et mangeur de nuggets s’imaginait-il indestructible comme ces superhéros de cinéma? Une banale crampe l’a foudroyé dans sa course désespérée alors que les relayeurs britanniques lui volaient l’amour du public. Un comble pour le Zeus du sprint! Imbattable en grand championnat, il ne l’aura pas été. Irremplaçable, il le sera. Aujourd’hui, Usain Bolt est le retraité le plus rapide du monde. Et ça lui fait une belle jambe!

Mo Farah battu et humilié

L’octuple champion olympique avait fait de ces Championnats du monde le théâtre grandiose de ses adieux. Il les souhaitait en or pour compléter sa collection de onze titres mondiaux. En coulisses, en regisseuse dévouée, l’IAAF tirait les ficelles. Mais c’est un tout autre scénario qui s’est produit. Le sombre crépuscule d’un dieu du stade, pris de vitesse par un paria, le conspué Justin Gatlin, puis foudroyé par un destin injuste. «Pour fêter sa sortie, il serait même capable de s’arrêter après 80 mètres de course et saluer la foule», avait suggéré Patrick Magyar, l’ancien patron du Weltklasse, peu avant l’ouverture de la compétition. Une boutade prémonitoire!

Dans ce stade tout à la fois cérémoniel et sacrificiel, un autre géant couvert d’or a buté sur la dernière marche. Dominateur une semaine plus tôt sur 10 000 m, Mo Farah (2e) est tombé dans un véritable guet-apens sur 5000 m. Sur la ligne de départ, il n’y avait pas d’équivoque possible dans la parodie grotesque et guerrière de l’Américain d’origine kényane Paul Chelimo (3e). On allait lui faire la peau! Mais c’est prisonnier de la tenaille éthiopienne, puis pris à la gorge par Muktar Edris, que le Britannique a cédé dans un final où d’ordinaire il se montre irrésistible. Une cruelle humiliation, frappée du sceau de l’ignominie avec cette nouvelle caricature commise par son propre bourreau. A en pleurer de rage, lui que l’émotion a fait fondre en larmes.

Pas de cadeaux

De fait, Londres n’a pas fait de cadeau aux superstars en partance, pas plus qu’à celles, supposées, dont on veut forcer l’intrônisation. L’échec de Wayde van Niekerk sur 200 m laisse ouverte l’hypothétique succession de Bolt. Battue sur 5000 m après son cavalier seul sur 10 000, Almaz Ayana reste une championne évanescente. La discrète Allyson Félix n’a pas la taille de l’emploi, même si son immense palmarès (un record de 16 médailles mondiales après ses deux titres en relais) plaide en sa faveur.

Mais pourquoi vouloir à tout prix placer les champions sur un piédestal quand leur prouesse et leur courage suffisent à les distinguer. Hier, du côté de Buckingham Palace, le marcheur français Yohann Diniz, en perdition il y a un an à Rio, a mérité tous les honneurs en remportant son premier titre mondial sur 50 km. A 39 ans, l’âge de la retraite? (TDG)