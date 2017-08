A Londres, Bolt se qualifie pour la «der des der»

Une lutte à trois s'annonce pour la finale en soirée entre les Jamaïcains, les Britanniques et les Américains. Avec Bolt comme dernier relayeur, la Jamaïque a remporté sa course en 37''95. Mais le géant aux onze titres mondiaux - qui en vise un 12e en soirée avant de mettre un terme à sa fabuleuse carrière - a dû s'employer pour résister à Christophe Lemaitre et à la France, 2e en 38''03. Les autres qualifiés dans cette série sont la Chine (38''20) et le Canada (38''48).

Dans la première demi-finale, les Etats-unis de Justin Gatlin, couronné sur 100 m, ont signé le meilleur chrono de l'année en 37''70. Ils ont devancé la Grande-Bretagne (37''76), également qualifiée, au même titre que le Japon (38''21) et la Turquie (38''44). La finale a lieu en soirée à 22h50. (ats/nxp)