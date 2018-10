2018, année faste pour le Team Genève

En début de semaine, il a défrayé la chronique et fait la fierté des cercles sportifs locaux. Ce n’est pas tous les jours qu’un athlète genevois s’approprie un record d’Europe — en la circonstance, celui du 10 km sur route. Au Palais Eynard, Julien Wanders a été honoré, comme d’autres champions, par les autorités de la Ville et du Canton. Et à Vessy, l’amicale de la Course de l’Escalade a applaudi l’exploit du Stadiste, né en quelque sorte à l’ambition sur les pavés des Bastions.

À moins d’une autre prouesse à venir, le coureur de 22 ans a parachevé de la plus belle des façons une année 2018 faste pour le Team Genève. «C’est même exceptionnel», commentent Jérôme Godeau et Vincent Scalet, les responsables de ce programme de soutien et de promotion, désormais financé essentiellement par le Canton. Le lever de rideau, c’est Sarah Höfflin qui l’avait assuré en devenant championne olympique de slopestyle, en février à PyeongChang. Entre ces deux exploits majuscules, une gerbe de performances de haut niveau, qui révèle la valeur et la diversité du sport d’élite genevois (lire ci-dessous).

Si le Team Genève, qui parraine cette année vingt-quatre sportifs, peut se prévaloir d’un tel bilan, il ne tire pas la couverture à lui. «Le mérite revient d’abord aux athlètes, précise Vincent Scalet. Ce sont eux qui font rayonner le sport genevois, qui sont source d’inspiration et d’émulation autour d’eux. Tous bossent très dur pour espérer un jour décrocher la lune. Nous, on les accompagne dans leur préparation, on met du beurre dans leurs épinards (ndlr: une bourse de 8000 francs par an), on apporte notre pierre à l’édifice.»

Cap sur Tokyo 2020

Lancé en 2012, à la veille des JO de Londres, ce projet unique en Suisse n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Tokyo 2020 est en ligne mire. «C’est maintenant que nos sportifs ont besoin de nous, pas au pied de l’avion qui les emmènera au Japon. L’an prochain, la course aux sélections olympiques battra son plein. On sera à leur côté», poursuit Vincent Scalet.

En attendant le renouvellement du team en février 2019 — seuls les possesseurs d’une carte Swiss Olympic y ont accès — l’hiver qui approche remettra en scène les héros de PyeongChang, mais aussi l’espoir du ski alpin Tanguy Nef, qui vise un dossard régulier en Coupe du monde, ou Deborah Chiarello, bien décidée à s’illustrer lors des Championnats du monde de ski-alpinisme, en mars à Villars-sur-Ollon.

Des titres, des médailles et des records à la pelle

Sarah Höfflin: comme le rameur Luca Tramèr, en or à Rio, la freestyleuse se hisse au panthéon olympique en remportant l’épreuve de slopestyle aux JO de PyeongChang. Déjà au top en janvier avec son succès en Big Air aux X-Games.

Team de Cruz: les curleurs du CC Genève ajoutent une médaille de prestige à leur palmarès en se classant 3e du tournoi olympique en Corée du Sud.

Jérémy Desplanches: le «Niçois» de Genève Natation obtient la consécration en devenant champion d’Europe du 200 m 4 nages à Glasgow. Une première helvétique, dix ans après Flavia Rigamonti.

Tadesse Abraham: titré deux ans plus tôt en semi-marathon, le recordman suisse du marathon s’adjuge la médaille d’argent de la discipline aux Championnats d’Europe de Berlin.

Eline Rol: déjà sur le podium des Mondiaux juniors d’aviron en 2017 (3e en quatre de couple),la rameuse de la Société Nautique gagne de façon souveraine l’épreuve de skif, poids léger, aux Européens U23 de Brest en Biélorussie.

Julien Wanders: si le Stadiste excelle sur piste (deux tops 10 aux Européens de Berlin), il fracasse les records sur route, comme celui, national, du semi-marathon (60’09), ou celui, européen, du 10 km (27’32).

Deborah Chiarello: 3e des Mondiaux U23 en 2017, la spécialiste du ski-alpinisme enlève la petite Patrouille des Glaciers.

Loïc Perizzolo: deux ans après son titre de l’éliminatoire, le pistard du VC Lancy termine cette fois au pied du podium (4e) lors des Championnats d’Europe à Glasgow.

Michelle Heimberg: la plongeuse de Genève Natation se multiplie: 2e des Européens juniors à Helsinki (3 m), 4e des Mondiaux juniors à Kiev (1 m), 5e des Européens élite à Glasgow (3 m), 8e aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (3 m).

Sébastien Schneiter-Lucien Cujean: déjà présent à Rio, le duo de la Société nautique qualifie le bateau suisse pour les JO de Tokyo en se classant 8e des Mondiaux des 49er à Aarhus. (TDG)