Aurélien Bonferroni, une pépite genevoise qui vaut son pesant d’or

Le jeune homme est encore inconnu hors les dojos, mais cela pourrait bien changer sous peu. À la fin de juin, le judoka carougeois Aurélien Bonferroni (17 ans depuis le 12 mars) va prendre part, à Varsovie, aux championnats d’Europe espoirs (-73 kg), avec de légitimes espoirs. «Mon but est d’y obtenir une médaille et j’en ai clairement les moyens», affirme-t-il. Présomption? L’avis de son entraîneur, Gilles Spaggiari, est là pour démentir cette impression: «Il fera partie des favoris, son potentiel le situe largement au niveau du podium. Voire, pourquoi pas, de la plus haute marche…»

Toujours en avance

Point d’orgueil en excès donc chez le Genevois, mais simplement des ambitions en adéquation avec son incontestable talent. «Je n’ai jamais vu un garçon de ce niveau à cet âge», complimente le coach, un Français qui a longuement fréquenté l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) à Paris et qui couve Aurélien aux Pervenches depuis quatre ans. Le collégien – il étudie à Madame-de-Staël – y fait ses gammes les lundis et mardis, tout en se rendant à Lausanne les mercredis et jeudis ainsi qu’à Yverdon les vendredis pour s’entraîner dans le cadre du centre régional romand, sous l’égide de Dominique Hischier.

Médaillé d’argent aux championnats de Suisse U18 à l’âge de 14 ans, 3e aux nationaux juniors (U21) à 16 ans, le Carougeois a enlevé le titre national U18 en 2017 et 2018. Il a accumulé ces derniers mois une série de résultats remarquables: 3e d’un tournoi de Coupe d’Europe espoirs en octobre 2018 en Slovénie, vainqueur d’un tournoi Excellence cadets à Amneville en décembre, il a remporté en janvier le Dutch Open, avant de fêter en février sa première victoire en Coupe d’Europe, en alignant six victoires à Follonica (ITA). Un succès dans l’International Masters de Brême a encore suivi en mars.

Une morphologie idéale

«Je n’étais pas favori en Italie, mais je me sentais bien, j’étais dans un bon jour», précise Aurélien Bonferroni (1,76 m), venu au judo en suivant l’exemple de son frère. «Ma garde et mon explosivité sont mes points forts, je dois encore travailler mon mental et l’aspect physique», estime celui qui apprécie tout particulièrement le morote seoi nage, une technique d’épaule. «Même si son niveau est déjà exceptionnel, il dispose d’une marge de progression énorme», ajoute Spaggiari, qui qualifie son poulain de «sacré personnage».

Qu’entend-il par là? «C’est quelqu’un de plutôt réservé, mais en même temps il a beaucoup de tempérament, un gros caractère, il est très déterminé. Il a de la prestance, une aura…» développe le coach. «En plus, c’est un travailleur et quelqu’un qui est capable d’analyser les finesses tactiques. Il a une morphologie idéale, des aptitudes dans la gestuelle et un plateau technique très important, qu’il ne cesse d’enrichir. Les pieds sur terre, il a tous les outils pour réussir, y compris un entourage familial de premier ordre», complète le mentor.

Au-delà des championnats d’Europe, Aurélien Bonferroni – en stage cette semaine à Strasbourg avec l’équipe nationale – a également à son agenda le Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE), qui se déroulera à Bakou du 21 au 27 juillet. «Si j’obtiens une médaille à l’une ou l’autre compétition, je serai aussi qualifié pour les championnats du monde d’Almaty, au Kazakhstan, à la fin de septembre», précise-t-il. Du pain sur la planche donc, mais le jeune homme possède sans aucun doute les arguments pour se montrer à la hauteur de ces défis.

(TDG)