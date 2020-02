Arnaud Tonus, le calme apparent du champion

La voix est douce. Le discours posé. Arnaud Tonus, 29 ans en juin, préfère rugir sur les terrains de cross, là où se marient le côté finesse de son caractère (merci maman Kelita!) avec la force physique et l’abnégation de l’athlète qu’il est (merci papa Charly!).

La finesse, c’est son pilotage, que les observateurs admirent de manière unanime. L’abnégation, c’est la façon dont le Genevois a surmonté les coups durs, les blessures, la maladie lorsqu’il était parti vivre son rêve aux Etats-Unis. Revenu en Europe, Tonus a terminé 2019 au cinquième rang final du championnat du monde MXGP, après avoir collectionné les podiums au cœur de la saison.

Coup d’arrêt

2020? La saison commence ce week-end, à Matterley Basin (GB). Tonus, avec le vice-champion du monde en titre, le Zurichois Jeremy Seewer, et le Français Gautier Paulin, est l’un des trois pilotes officiels de la marque japonaise. La préparation a été bonne, jusqu’à un léger coup d’arrêt, il y a deux semaines: «Une petite chute à l’entraînement. Le pouce gauche s’est retourné, les ligaments ont été touchés; rien de grave, mais j’ai préféré calmer le jeu. Ce week-end, je vais essayer de gérer mes efforts. Le championnat est long», dit-il.

La blessure de fin de saison dernière au poignet? Oubliée. «J’ai repris la moto mi-novembre, pour les premiers tests, mon hiver a été excellent.» Il y a douze mois, alors qu’il relançait sa carrière après une grave blessure, le crossman genevois, fidèle à son caractère, restait sur la défensive: «Plutôt que de chiffrer un but, je préfère privilégier la qualité. On verra où cela me mène», disait-il alors. Et aujourd’hui? «Bien sûr que les choses se sont quelque peu précisées en 2019; j’ai montré que j’avais les capacités de gagner. Si je les utilise à 100%, les résultats viendront d’eux-mêmes.» Malgré deux équipiers eux aussi très redoutables? «Moralement, c’est détendu entre nous. Mais attention, dès que nous sommes en course, c’est à nouveau chacun pour soi», ajoute Tonus.