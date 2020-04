Yves Flückiger: «Dans la vie, il n’y a pas de victoire individuelle»

À l’origine, c’est une ligne droite, la rectitude absolue qui ne pardonne aucun écart. Avant d’être recteur de l’Université de Genève - et président de Swissuniversities depuis février 2020 - Yves Flückiger a été sprinter. Une racine cousine pour deux états d’homme. L’athlète qui fuse et l’intellectuel qui diffuse. La tête et les jambes. Aujourd’hui, à 64 ans, l’économiste de formation mesure le chemin parcouru et revient aux cent premiers mètres, décisifs, formateurs à plus d’un titre. «Je dois beaucoup au sport, il a forgé mon caractère, il m’a montré la voie à suivre», dit-il. Ce sport dont il ne se lasse pas d’étudier les ressorts et de vanter les mérites.

On dit du sport que c’est une école de vie. D'accord?

Oui, à fond. Comme au départ d’un 100 m, il m’a appris à concentrer toute mon énergie afin d’exprimer le meilleur de moi-même. Il m’a donné la force d’affronter les défis, le goût de l’effort et du travail collectif. Je l’ai expérimenté tout au long de mon cursus universitaire, dans mes recherches comme dans ma fonction de recteur. On ne décroche pas des projets tout seul, il n’y a pas de victoire individuelle. La vie, c’est un peu comme un relais.

Pourquoi le sprint, c’est l’éloge de la vitesse?

Je crois que la vitesse fait partie de ma personnalité, il n’y a qu’à écouter le débit de mes paroles! J’aime faire avancer les choses vite. Mais attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Dans la gestion de la crise actuelle, on a su réagir sans tergiverser, puis travailler dans la durée, pour ne laisser personne en rade. Tout cela grâce au soutien de trois fondations qui nous ont permis d’aider les étudiants en difficulté, de vivre cette transition, du présentiel à l’enseignement à distance et au télétravail, le mieux possible.

Il faut donc se hâter lentement?

Pour répondre à la question, autant paraphraser Alain Berset! J’aime sa formule, que l’on caricature mais qui est pertinente: «agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire». Selon moi, l’action humaine, c’est la combinaison de trois facteurs: la réflexion, l’impulsion et la conviction.

Et une goutte de transpiration?

Oui, et beaucoup de travail.

Le sport, vous le pratiquez encore?

J’ai abandonné la compétition au profit des études mais je ne n’ai jamais renoncé à sa pratique. C’est un antistress, il vous libère la tête et l’esprit, encore plus par temps de confinement. J’ai fait du tennis, mais mes grands enfants sont devenus trop forts pour moi. Alors, je nage, ça soulage mes articulations, et je fais du jogging en campagne.

Vous êtes plutôt tribune ou canapé

J’aime l’ambiance du stade, les émotions qui s’en dégagent. Celle des Charmilles, du football chatoyant, du Servette de Barberis, Andrey et Schnyder. Aujourd’hui, je prends plaisir à aller aux Vernets ou dans la tribune nord de la Praille. Je me suis abonné quand le club grenat était tombé en 1re ligue, c’est à ce moment-là qu’il fallait lui témoigner de notre attachement. Longtemps, il a fait fausse route, il s’est laissé bercer par les millions au lieu d’investir dans la formation, dans les valeurs de l’éducation. J’espère qu’il a retenu la leçon. Il est revenu à un stade où, pour s’établir dans la durée, il faut éviter de se brûler les ailes.

Vous êtes plutôt Carl Lewis ou Usain Bolt?

J’ai admiré Lewis, mais le dopage a brisé quelque chose en moi. Qui a gagné, l’homme ou la médecine? Nous, on carburait au café noir et à la viande rouge, on était tous sur un même pied d’égalité. Alors, je suis plutôt Bolt, pour sa fluidité, son accélération faramineuse, son sens du spectacle qui attire les jeunes.

Federer ou Wawrinka?

Federer, parce que c’est LE champion, un ambassadeur. Mais aussi Wawrinka, pour son labeur, pour sa finale mythique de Roland-Garros. Les deux réunis en finale de la Coupe Davis, car ils sont l’incarnation du succès d’équipe.

L’exploit sportif reste éphémère?

C’est comme ça, c’est comme dans la vie. C’est une source de stimulation, un signal qui te dit qu’il faut continuer. Tu as été bon, tu as été le meilleur et un jour on te dépasse. C’est quelque chose de très sain. La relève te pousse à ne pas t’arrêter, l’esprit de compétition t’encourage à faire mieux, à aller plus loin. En tout temps, il faut savoir accepter la défaite, pour autant que les règles soient justes et équitables, que chacun parte sur la même ligne de départ. Le sentiment de justice est très fort en moi. En sport comme dans ma vie professionnelle, je me suis toujours engagé pour l’égalité des chances.

Un esprit sain dans un corps sain: vous adhérez à la doctrine de Juvénal?

Oui, l’un va avec l’autre et l’un ne peut pas aller sans l’autre. Il faut surtout casser un préjugé: non, il est faux de dire que le sportif ne réfléchit pas. Il a une intelligence de jeu, une capacité d’analyse rapide. Le sportif et l’intellectuel font bon ménage, il faut qu’ils se mélangent.

Quel est votre rapport au corps, à l’apparence physique? La balance a-t-elle remplacé le chrono?

Je suis attentif à mon poids car je sens que les kilos accompagnent le nombre des années. Mais je ne me pèse pas tous les matins. Ce qui est difficile à éviter, ce sont les obligations que m’impose ma fonction, les soirées, les repas. Mais ça va mieux depuis le confinement!

Dans votre carrière professionnelle, on vous imagine plutôt comme en marathonien?

Oui, j’ai peut-être fait du chemin mais sans jamais établir de plan de carrière. En terminant ma thèse, je n’imaginais pas devenir un jour recteur. C’est le fruit du travail, la reconnaissance qu’il m’a valu, qui a guidé mes pas. En disant cela, je pense aux paroles de Michel Mayor, un personnage que j’aime énormément: «Il ne faut surtout pas que des jeunes construisent leur carrière dans l’espoir de devenir Prix Nobel. Agir ainsi, ce serait aller d’échec en échec.» Je partage pleinement son point de vue.

Là, c'est vous qui le dites: l’obsession de la performance peut avoir des conséquences négatives sur elle-même. Cela vaut aussi bien pour l’économie que pour le sport?

Absolument. Il faut toujours que le plaisir de faire soit présent. Quand l’obsession du résultat prend le dessus, cela devient contre-productif. En économie, c’est la notion de justice, d’équité, du vivre ensemble qui fait qu’un système sera plus résilient et plus durable.

Et la course aux classements dans le monde universitaire?

Elle est respectable si elle est incitative, si elle est animée par un esprit collectif, un sentiment d’appartenance. Elle est plus négative si la compétition est trop vive, au point que les gens souffrent d’une situation à laquelle ils n’arrivent plus à faire face. Il faut s’en garder. Notre monde pousse fortement dans ce sens, c’est un facteur d’inégalité, de sentiment de stress, de frustration, de mal-être. Il faut être attentif à ça, j’espère l’être et je crois l’être le plus possible.

Quel regard portez-vous sur le sport aujourd’hui. N’est-il pas allé trop loin dans sa quête d’excellence et de rendement?

Oui, le sport, et le football en particulier, s'enfonce dans des extrêmes, des dérives qui ne sont plus acceptables. Les salaires dépassent l’imagination et sont quelque part choquants par rapport à ce que vit une partie de la population, encore plus aujourd’hui qu’hier. On a construit un système dans lequel les plus riches deviennent toujours plus riches, où ils puisent des joueurs formés par les plus petits clubs pour devenir encore plus dominateurs. C’est un système très peu vertueux qui accentue les inégalités.

La crise du coronavirus impacte fortement l’organisation du sport. Va-t-elle engendrer un modèle économique plus vertueux?

Oui, on peut le penser. Une chose est sûre, le sport ne va pas s’en sortir indemne. Ses modes de fonctionnement sont remis en question, des clubs aux structures fragiles ne vont pas échapper à la faillite.

Faut-il des crises pour recréer un monde meilleur?

Non, ce n’est pas souhaitable. Je trouve plutôt dramatique qu’on doive passer par ces moments-là pour se remettre en question. En guise de leçon, empêchons-nous de penser qu’une course en avant, la tête baissée, est une bonne manière d’affronter le monde. Au contraire, il faut rester sans cesse dans la réflexion et l’autocritique pour qu’il ne parte pas à la dérive.