YB crève au poteau

Aussi décevant soit-il, ce rude verdict trouve davantage son origine dans le match aller mal négocié mercredi passé au Stade de Suisse (2-2), que dans la fournaise serbe. Sous une chaleur rendue encore plus accablante par l’inimitable ferveur d’un Marakana plein comme un œuf, les Bernois n’ont jamais semblé très loin du bonheur. Mais ils n’ont pas non plus réellement fait mine de pouvoir forcer leur destin.

L'enjeu a trop souvent pris le pas sur le jeu, lors de ce barrage retour. Un peu tétanisées par le poids sportivo-financier de ces 90 minutes, les deux formations se sont livrées à un long round d’observation: la première mi-temps. Face à une Etoile Rouge qualifiée au coup d’envoi, qui ne savait pas trop s’il s'agissait de préserver l’acquis ou d’enfoncer le clou, YB a eu le contrôle du jeu. Mais il ne sut pas trop qu’en faire et, si l’on excepte le coup franc tiré direct quoiqu’excentré de Michel Aebischer (33e), le gardien Milan Borjan n’a rien eu à se mettre sous les gants.

Sans doute remontés par leur coach Gerardo Seoane à la pause, les Bernois sont revenus sur le terrain avec davantage d’allant, de détermination. Alignés dans un ambitieux 3-4-3, ils ont appuyé sur le champignon, notamment grâce à Nicolas Ngamaleu. L’attaquant camerounais a d’abord délivré un joli ballon à Aebischer (frappe au-dessus à la 46e), avant de lui-même armer un tir puissant mais sur le gardien (57e). Un semblant de pression encore accentué par la tentative elle aussi trop enlevée de Jordan Lotomba (59e).

Mais c’est au moment où YB donnait l’impression de pouvoir passer l’épaule qu’il s’est fait taper sur les doigts. Une balle aérienne mal négociée par la défense et Aleksa Vukanovic pouvait ouvrir le score de la tête, dans un sacré délire collectif. Comme pour mieux attiser les regrets, Young Boys n’a surtout pas baissé les bras. Revigorés par la double entrée de Guillaume Hoarau et Miralem Sulejmani, la formation de Gerardo Seoane a enfin lâché son frein à main. Les tentatives ont plu sur le but serbe, jusqu’à ce que celle de Saidy Janko, déviée par El Fardou Ben Nabouhane, ne termine au fond (82e).

Jamais le bonheur n’avait alors semblé si proche. Il aurait pu sourire, si le tir de Jean-Pierre Nsame n’avait pas été détourné par Milan Borjan à la 91e. Mais non, décidément, le destin ne voulait pas offrir une deuxième Ligue des champions consécutive aux jaune et noir.

Etoile Rouge-Young Boys 1-1 (0-0) (aller: 2-2)

Stade Rajko Mitic, 50 000 spectateurs.

Arbitre: M. Taylor (Ang).

Buts: 60e Vukanovic 1-0, 82e Ben Nabouhane (contre son camp) 1-1.

Etoile Rouge: Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic; Jovancic, Cañas; Garcia (69e Ben Nabouhane), Marin (cap.), Vukanovic (82e Ivanic); Boakye (61e Tomané). Entraîneur: Vladan Milojevic.

Young Boys: Von Ballmoos; Sörensen, Lustenberger (cap.), Zesiger (52e Fassnacht); Janko, Sierro (65e Sulejmani), Aebischer, Lotomba; Assalé (65e Hoarau), Nsame, Ngemaleu. Entraîneur: Gerardo Seoane.

Avertissements: 18e Milunovic, 21e Degenek, 32e Gobeljic, 36e Zesiger, 79e Tomané, 94e Hoarau, 96e Jovancic.

Expulsion: 96e Tomané (deuxième jaune)

Coups de coin: 1-4 (0-2).