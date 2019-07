Wilson: «Ce n'est que le début»

Alex Wilson a écrit l'histoire de l'athlétisme dimanche dernier à La Chaux-de-Fonds. Dans un stade de la Charrière surchauffé, le Bâlois a claqué deux records nationaux. Il s'est d'abord rapproché de la barrière des 10 secondes sur 100 mètres (10''08), avant de faire exploser celle des 20 secondes sur 200 mètres (19''98). Une première pour un sprinter du pays.

Vendredi soir à la Pontaise, à 21 h 42 pour être précis, il sera au départ d'un 200 mètres masculin de feu. Wilson partira au couloir numéro 5, avec Noah Lyles juste devant lui. Le joyau américain sera une locomotive de luxe pour le Rhénan. Malgré la présence de l’expérimenté turc Ramil Guliyev et du Canadien Andre De Grasse (triple médaillé olympique), le Suisse le plus rapide de l'histoire vise un podium à Athletissima.

Alex, comment vous sentez-vous après ce double exploit réalisé à La Chaux-de-Fonds?

Mon corps est encore un peu marqué. J'ai enchaîné deux grandes courses et n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai hâte de courir ce soir à Athletissima même si j'aurais préféré que la course soit quelques jours plus tard. Mais ça va le faire.

C'est à cause de cette fatigue que vous avez renoncé à disputer aussi le 100 mètres?

Oui, je devais faire un choix. Cela aurait été un peu dangereux de doubler en faisant le 100 m et le 200 m à Lausanne. J'ai préféré tout donner sur ma distance favorite.

Quelle a été votre réaction lorsque que vous avez vu le chrono s'arrêter à 19 secondes 98 dimanche?

J'ai eu de la peine à réaliser. Vu que je n'avais pas fait une bonne course, je me suis dit: «woaw». Qu'est-ce que ça donnera quand je serai prêt à 100%?

Vous avez commis des erreurs techniques?

Oui, ce n'était pas parfait techniquement. Mais surtout, je n'ai toujours pas travaillé la vitesse à l'entraînement. Je ne suis qu'aux prémices de ma préparation.

Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas courir en moins de 20 secondes sur 200 mètres sans avoir fait de sprint à l'entraînement.

Oui, je vous assure. Ce n'est pas une plaisanterie. La saison est tellement longue que je n'ai pas encore mis l'accent sur la vitesse pure. Ça va venir ces prochaines semaines et ça promet de belles choses. Ce n'est que le début.

Quel est votre objectif pour Athletissima?

Je vise une place sur le podium. Mon but est surtout de faire vibrer le public. Le chrono, on verra bien.

Vous vous entraînez à l'étranger. Que représentent ces courses «à domicile» pour vous?

Oui, c'est vrai que je suis peu en Suisse durant la saison. C'est aussi pour cela que j'essaie de faire un maximum de meetings dans mon pays. Je veux courir devant le public suisse pour lui procurer du plaisir. (nxp)