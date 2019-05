Wawrinka: «Mon meilleur match depuis des mois»

Vous attendiez-vous à une plus grande résistance de Cristian Garin?

Je savais qu’il jouait bien depuis des mois et qu’il avait remporté deux tournois sur terre battue. Mais en même temps, je connais mon niveau. Je sais aussi ce dont je suis capable. Je ne suis pas totalement surpris de ce qui arrive.

Et comment évaluez-vous votre niveau?

J’ai bien mieux bougé qu’au premier tour. J’ai mis plus d’agressivité, plus de rythme. Je me suis senti très bien. J’ai pris les risques qu’il fallait au moment où il le fallait.

Diriez-vous qu’il s’agit de votre meilleur match depuis des mois?

Oui, j’imagine que ça l’est, mais on ne peut pas totalement occulter le contexte: c’est Roland-Garros, un tournoi où je suis à l’aise; c’est un match au meilleur des cinq sets, un format qui me convient; c’est la terre battue, où j’ai des bonnes sensations. Et encore une fois, ce n’est qu’un match. On ne sait jamais ce qui peut arriver au tour suivant.

Vous arrive-t-il de mesurer le chemin parcouru depuis votre greffe à un genou?

Je sais que j’ai mis plus d’une année à revenir à ce niveau, et je sais pourquoi je l’ai fait. Parce que j’aime le tennis, parce que je voulais y rejouer, très simplement. Quand j’étais un gosse, je rêvais de m’asseoir un jour dans un vestiaire de Roland-Garros. J’ai conscience du privilège qui est le mien de pouvoir revenir ici.

Le court No 1 sur lequel vous avez joué sera démoli au terme de la quinzaine. Quel souvenir en garderez-vous?

Le souvenir d’un court mythique, avec une forme arrondie très particulière. Cette année, les organisateurs l’ont complètement ouvert au public et la proximité avec ces tribunes pleines, ces gens venus de partout, est assez exceptionnelle. J’ai pu ressentir l’énergie de la foule sur le court.

Prochain adversaire: Grigor Dimitrov. Que pouvez-vous en dire?

Je me suis beaucoup entraîné avec lui ces dernières semaines, car nous nous entendons très bien. Par rapport à Cilic, que j'aurais pu affronter à sa place, je crois qu'il capable de plus, qu'il a des plans B, de vraies solutions, mais qu'il manque de confiance. En fait, il court après cette confiance comme j'ai pu le faire à certains moments: il joue super bien à l'entraînement, mais il peine à l'exprimer en match. Cela dit, il n'a pas perdu ses qualités, ça peut revenir très vite.