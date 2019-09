Wawrinka: «J’ai envie d’aller plus loin»

Cette victoire n’est-elle qu’un quatrième tour ou représente-t-elle beaucoup plus pour vous?

Je suis surtout content de mon niveau de jeu, d’avoir retrouvé ce niveau-là. De bien bouger et de bien sentir la balle. Sinon, j’ai évidemment envie de remonter au classement et d’aller plus loin dans les Grand Chelem. C’est pourquoi il faut gagner des matches comme ceux-là.

Quand avez-vous compris que Novak Djokovic était en difficulté?

Certains détails montraient qu’il avait un problème mais j’étais concentré sur mon jeu. Je voyais bien que Novak n’était pas au top. J’avais entendu parler de ses douleurs à l’épaule gauche. Cela dit, je ne m’attendais pas à son abandon.

Il a déclaré que vous étiez «l’homme des grands matches».

C’est vrai que j’aime ces ambiances et surtout ce tournoi, qui est toujours dur à jouer. Parfois, je galère pendant les trois premiers matches, mais si je franchis ce stade, j’ai plus de confiance et je me libère.

On dirait que vous êtes très enrhumé.

Un peu. Ça va.