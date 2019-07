Wanders explose le record de Suisse

Plus rien n’arrête Julien Wanders! Le Genevois a fait voler en éclats le record suisse du 10’000 mètres mercredi soir à Hengelo (Pays-Bas) en 27’17’’29. Il a amélioré de près de 36 secondes l’ancienne référence nationale. Un temps qui tenait depuis 14 ans et la course du Bernois Christian Belz à Helsinki (27’53’’16). Wanders valide avec aisance sa qualification pour les Mondiaux de Doha (qui auront lieu fin septembre). Il était déjà assuré d’y disputer le 5'000 mètres.

Sixième meilleur européen de l'histoire

Mercredi soir, Wanders s’est classé 9e durant une course de très haut niveau qui comptait pour les sélections éthiopiennes. Le rythme était endiablé puisque six hommes sont passés sous les 27 minutes. C’est Hagos Gebrhiwet qui s’est imposé au sprint (26’48’’95) devant sept compatriotes. La prestation du coureur suisse, qui s'entraîne au Kenya, est magistrale. Comme le souligne le site «athle.ch», il a signé la sixième meilleure performance européenne de l’histoire.