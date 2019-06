Une troisième médaille d'or suisse à Minsk

Pour la Suisse, la campagne de Biélorussie s’est encore bonifiée samedi. Sur la piste de la Minsk Arena, le duo Tristan Marguet - Robin Froidevaux lui a offert sa troisième médaille d’or des Jeux européens 2019. Les deux coureurs romands ont été sacré dans l’épreuve du Madison.

L’association entre l’expérimenté Marguet (31 ans) et le jeune Froidevaux (20 ans) a été payante. Avec 43 points, ils ont battu les Pays-Bas et l’Autriche. La Suisse a donc récolté trois médailles en cyclisme sur piste avec le bronze en poursuite par équipes et le bronze de Claudio Imhof en poursuite individuelle.

Dans le tableau des médailles, la délégation helvétique pointe désormais au 15e rang avec neuf breloques: trois d’or, deux d’argent et quatre de bronze. (nxp)