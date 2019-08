Une importante délégation se prépare à la chaleur

Une délégation forte de 110 athlètes (contre 105 aux Jeux de Rio 2016) devrait faire partie de la délégation suisse aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (du 24 juillet au 9 août 2020). Rentré samedi de Tokyo où il a assisté à des épreuves pré-olympiques, Ralph Stöckli s’est montré optimiste: «Mon impression est positive. Les épreuves test de cet été ont été riches d’enseignements pour les organisateurs et pour nous.» Parmi les principaux défis que devra relever Swiss Olympic d’ici le début des Jeux, le chef de mission a mentionné la préparation au climat chaud et humide de l’été japonais, l’organisation de l’encadrement des athlètes sur place et l’hébergement de tous les membres de la délégation, ainsi que les nombreux lieux de compétitions situés en dehors du centre-ville.

Ralph Stöckli s’est particulièrement réjoui des chances de médailles dans l’un des nouveaux sports à Tokyo, en annonçant la sélection de Petra Klingler en escalade sportive, première athlète suisse officiellement qualifiée pour les Jeux. Chef de l’équipe médicale de Swiss Olympic pour Tokyo 2020, Patrik Noack a présenté le projet «Beat the heat», mis sur pied afin de préparer au mieux les athlètes aux conditions climatiques qui les attendent au Japon. «Ce seront les Jeux les plus chauds», a déclaré le médecin, qui a évoqué la nécessité pour les athlètes de s’acclimater à la chaleur et au taux élevé d’humidité en étant idéalement présents sur place deux semaines avant le début de leur compétition.

En plus d’un travail de sensibilisation et d’information aux athlètes par le biais de fiches explicatives, d’autres mesures concrètes ont été prises par le staff médical suisse. «Nous leur montrons notamment comment ils peuvent maintenir une performance optimale en absorbant la bonne quantité de liquides mais également grâce à des bains de glace ou des gilets de refroidissement par exemple», a précisé le médecin. Une chambre chaude a notamment été installée au vélodrome de Granges afin de simuler les conditions climatiques de Tokyo.