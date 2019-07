Une Genevoise avec le maillot à pois

Vendredi s’est disputée à Pau la sixième édition de La Course by Le Tour, épreuve féminine du World Tour de 121km. Organisée sur le parcours du contre-la-montre du Tour de France tenu le même jour, la course a été remportée par Marianne Vos, grande dominatrice du cyclisme féminin. La Néerlandaise a une nouvelle fois avalé toutes ses rivales dans les dernières centaines de mètres, comme elle a pris coutume de le faire.

L’épreuve a également permis à une Genevoise de se mettre en valeur. Elise Chabbey (26 ans) a en effet endossé le maillot à pois de la meilleure grimpeuse en fin d’épreuve. La coureuse de l’équipe Bigla s’était échappée d’entrée au sein d’un groupe de 12 concurrentes. Reprise à 45km du but avec les autres fuyardes, Chabbey a pu inscrire suffisamment de points pour être sacrée reine de la montagne. Elle a bouclé sa course à la 30e place finale, avec 14 secondes de retard sur Vos.