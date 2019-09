Une Américaine en vedette à Lausanne

Avec cinq victoires sur huit à son compteur, Katie Zaferes était de loin la meilleure triathlète de la planète de la saison. L’Américaine l’a prouvé ce samedi en posant la cerise sur le gâteau lors de la grande finale de Lausanne, qui fait d’elle la nouvelle championne du monde de la discipline. A 30 ans, il s’agit de sa première consécration de sa carrière.

Dans la ville olympique, elle a devancé les deux Britanniques Jessica Learmonth et Georgia Taylor-Brown. «C’était un grand jour pour moi et un grand bonheur de finir ainsi en beauté», a-t-elle déclaré, précisant qu’elle avait beaucoup travaillé pour acquérir cette magnifique constance.

Nicola Spirig a dû évacuer un point

Nicola Spirig, qui a accouché le 11 avril de son 3e enfant, visait un classement parmi les dix premières à Lausanne. La Suissesse de 37 ans a terminé 10e et très heureuse à 3’07’’ de l’Américaine. «Après une bonne sortie de l’eau, j’ai bien tenté de faire la différence à vélo mais je n’ai trouvé personne pour prendre des relais», regrettait, au micro de la RTS, la Zurichoise, qui a dû encore évacuer un point au moment de s’élancer dans la course à pied. «Mais une fois qu’il a disparu, lors du troisième tour, j’ai fini par remonter à cette belle 10e place.»

Déjà qualifiée pour les Jeux de Tokyo, la championne olympique à Londres et médaillée d’argent à Rio a un an pour préparer sa sortie où elle risque bien de retrouver Katie Zaferes, Jessica Learmonth et Georgia Taylor-Brown sur sa route...