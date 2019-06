Un nouveau prodige genevois offre le titre au Real Madrid

Le Real Madrid qui triomphe dans une compétition de jeunes? Une péripétie de plus pour un club au palmarès richissime et aux multiples générations dorées, en basket comme en foot. Mais cette année, le sacre du club madrilène a un retentissement particulier, du moins dans nos contrées: c’est un Genevois qui a offert le titre en finale, sur un tir au buzzer. 76-75, game over.

«Quand je revois ces images, j’en ai les frissons.» Son coach personnel, Rafael Dos Santos, a encore en tête ce panier de la victoire inscrit par son protégé, sacrant l’équipe M14 du Real Madrid. «On a bossé ce mouvement ensemble des centaines de fois, nous raconte-t-il. Je regardais le match sur mon smartphone et quand j’ai vu le ballon quitter ses mains, j’ai su que c’était gagné.»

Rafael Dos Santos est l’homme de confiance de Kaya Mutambirwa. C’est lui qui lui a donné envie de jouer sérieusement au basketball. «Notamment grâce à sa présence, j’ai fondé Swiss Hoops Academy, détaille-t-il. Nous en avons fait un camp annuel auquel il participe à chaque fois. Notre but est de travailler de manière individuelle avec les joueurs afin de maximiser leur développement.»

Peur des comparaisons

Et de raconter: «Kaya hésitait à tout arrêter. Il avait 7 ans et n’avait plus franchement envie.» Jusqu’à sa rencontre avec Rafael Santos. Avec l’homme de 28 ans, qu’il surnomme affectueusement «Tonton», Kaya Mutambirwa est revenu aux fondamentaux. Le talent brut s’est poli petit à petit jusqu’à attirer l’attention de plusieurs grands clubs.

Sur les images de son tir victorieux, qui ont fait pas mal parler, il a déjà tout «d’un grand». Attitude, physique, sens du jeu. Pourtant, le Meyrinois, qui «tape» déjà les 181 cm, n’est qu’un adolescent dans un corps en croissance, qu’il doit apprivoiser. Né en 2005, l’ancien junior des Lions de Carouge puis de Meyrin a ainsi terminé une première saison en Espagne par un coup d’éclat.

Auparavant, il avait déjà été nommé MVP de la mini-Coupe du Roi en février. Ce titre place Kaya Mutambirwa sur une liste flatteuse, où figurent notamment Ricky Rubio (Badalone, 2004) ou Luka Doncic (Real Madrid, 2013). Est-ce dire qu’il est destiné à suivre les traces du fantastique Slovène, désigné lundi meilleur rookie de NBA? Rafael Dos Santos tempère: «Je vous arrête tout de suite, rigole-t-il en nous voyant arriver avec nos gros souliers. C’est un garçon de 14 ans qui est juste content de jouer au basket. Mais ce serait prématuré de penser trop loin. Il va déjà changer de catégorie et évoluer avec les M15 du Real. Voyons comment cette transition se déroule. Le but est d’y aller pas à pas. Cela a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent.»

Inarrêtable

Mais au fait, comment se fait-on repérer par le Real Madrid? Sourire aux lèvres, Rafael Dos Santos se remémore une expédition en France avec son club de Meyrin. «Honnêtement, on allait là-bas pour gagner le prix du fair-play, se marre-t-il. On n’avait pas une équipe capable de rivaliser avec les meilleures.»

Et puis Kaya Mutambirwa est passé par-là. «Je crois que c’est à cette occasion qu’il a réalisé qu’il avait un vrai potentiel. Certaines équipes tentaient de se mettre à trois sur lui pour défendre et il marquait quand même.» Il a été si impressionnant qu’il a obtenu le titre de MVP, malgré la quatrième place de son équipe.

Un an plus tard, le jeune talent rejoignait l’académie du Real. Il quittait son «Tonton» et sa famille pour poursuivre l’aventure. «Si c’était difficile de le voir partir? Surtout pas, coupe Rafael Dos Santos. En restant en Suisse, sa progression aurait été freinée. Là, il est entouré d’excellents entraîneurs et le club a un vrai projet pour lui. On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, mais Kaya a été convaincu par ce qu’il a vu lors de son voyage là-bas. Son bien-être était d’ailleurs le point central.»

Malgré la distance, Kaya Mutambirwa revient toujours vers les coaches de la Swiss Hoops Academy. «Il est rentré mardi en Suisse et le mercredi, on faisait des shoots ensemble», rigole Rafael Dos Santos. Cet été, un nouveau camp à Washington est prévu. Le talent du Real Madrid sera de la partie. Comme si de rien n’était, en somme.

«Il y a ce qui se passe sur le terrain, insiste Rafael Dos Santos, protecteur. Mais ce qui se déroule à côté est tout aussi important. Voire plus. N’oublions pas qu’un père a accepté de confier son gamin à un entraîneur totalement inexpérimenté de 21 ans à l’époque. C’est surtout une belle histoire de vie. On verra où ça nous mène.»

(TDG)