Un jeune Genevois fait gagner les espoirs du Real

Cet hiver, Kaya Mutambirwa s'était déjà illustré en étant nommé MVP de la Coupe du Roi de sa catégorie d'âge (M14) lors du succès du Real Madrid. Ce samedi, il s'est à nouveau mis en évidence lors de la finale du championnat face à Gran Canaria. L'ailier du Real Madrid a marqué le panier de la victoire au buzzer lors de la prolongation (76-75). Une action qui lui a permis de se faire remarquer au-delà des frontières espagnoles.

Usually don't tweet too much about U14 players but Kaya Mutambirwa just won Real Madrid the Spanish Championship with a game winner on the buzzer. Next big prospect from Switzerland? (footage from @BasketCanteraTV) pic.twitter.com/EYcV5lnW7l