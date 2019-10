Trump hué pendant un match des World Series

Le président Donald Trump a été hué dimanche par des spectateurs alors qu'il assistait en compagnie de son épouse Melania à la cinquième rencontre des World Series de baseball à Washington.

Des spectateurs ont commencé à huer lorsque l'image du président Trump a été diffusée sur un écran géant.

L'écran a ensuite montré des soldats présents dans les tribunes et les huées ont cessé, mais des spectateurs ont alors scandé le slogan «Lock him up!» («Enfermez-le!») à l'adresse du président.

«Lock her up!» («Enfermez-la!») est un slogan classique du public des meetings de Donald Trump qui s'adresse à Hillary Clinton, sa rivale démocrate à l'élection présidentielle de 2016. Les adversaires de Trump ont retourné ce slogan contre lui.

Donald Trump fait l'objet d'une enquête parlementaire visant à parvenir à sa destitution. Les parlementaires démocrates tentent de démontrer qu'il a fait pression sur Kiev pour obtenir des informations compromettantes sur l'ancien vice-président américain, Joe Biden, jusqu'ici bien placé pour l'affronter lors de l'élection de novembre 2020. Donald Trump assure qu'il n'a rien fait de tel.

