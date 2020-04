Trois hommes pour un coup d’arrêt

Ils sont trois – Jean-Michel Aeby (Yverdon), Anthony Braizat (Stade Nyonnais) et Claudio Morelli (Étoile Carouge) – et partagent la particularité rare de n’avoir encore jamais pu coacher leur nouvelle équipe dans un match officiel. Car contrairement aux clubs de Swiss Football League qui ont disputé cinq journées avant la suspension des championnats, la Promotion League n’a pas pu reprendre en 2020. Dans ces conditions, pas aisé pour ces trois techniciens-là, nommés cet hiver, d’établir une relation à distance, de créer un état d’esprit. D’autant plus quand l’incertitude prédomine. Et que les interrogations se multiplient, avec leur inévitable cortège de questions sans réponses.

Une saison «blanche»?

À l’arrêt depuis la 17e journée (16 et 17 novembre), la compétition pourra-t-elle recommencer et si oui, dans quelles conditions? Les différents scénarios imaginés pour une reprise ne varient pas de ceux établis dans l’élite helvétique. Il n’est pas exclu non plus que l’on doive en rester là, avec une saison «blanche» et d’insolubles problèmes juridiques en perspective s’agissant des clubs sportivement lésés. Dans ce cas de figure particulier, ne vaudrait-il pas mieux geler les résultats obtenus jusqu’à la pause et entériner le classement actuel tel quel? Forcément, le sujet est hautement sensible.

Avis et intérêts différents

Président de la 1re ligue, Roman Clavadetscher a bien conscience d’avancer en terrain miné. «On attend une décision du Conseil Fédéral, explique-t-il. Lui seul peut déterminer ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Ensuite, les trois sections de l’ASF discuteront ensemble pour arrêter une position commune sachant déjà que les avis divergent autant que les intérêts. La situation d’un club professionnel ou semi-pro diffère ainsi de celle d’un club amateur.» Un jour pourtant, tout reprendra, sans que l’on sache quand ni comment.

Pour Aeby, Braizat et Morelli, le quotidien balance entre incertitudes pesantes et fragiles espoirs. Ils nous en parlent.

Jean-Michel Aeby (Yverdon): «En vivant autrement, on est obligé de s’adapter»

Alors même qu’il était arrivé en fin de contrat à la Fontenette (Étoile Carouge), Jean-Michel Aeby (53ans) a reçu un joli cadeau avant Noël: la place de nouveau coach d’Yverdon Sport, fringant leader de Promotion League avec sept points d’avance sur Rapperswil et huit sur le duo composé de Nyon et de Carouge. Une réussite sportive qui n’avait pas empêché le club nord-vaudois de se séparer d’Anthony Braizat à la fin du premier tour. Mais ce cadeau, Aeby n’a jamais pu le déballer. «En vivant autrement, on est obligé de s’adapter. J’ai donné aux joueurs un programme spécifique à effectuer à distance, mais il est compliqué d’avoir une relation normale si l’on ne peut pas voir les gens en face. Le foot, c’est d’abord des contacts humains.»

Confiné en famille, avec ses deux grands enfants, près de l’ancien stade des Charmilles où il a joué, le Genevois le reconnaît: l’ordre des priorités a changé. «Même si cela m’occupe toujours dans un coin, je n’ai pas vraiment la tête au football. Je suis davantage préoccupé par la santé de mes proches. On combat un ennemi invisible…»

Au chômage technique, Aeby, dont le contrat initial, courant jusqu’au 30 juin, serait automatiquement reconduit en cas de promotion, se retrouve plongé dans l’expectative. «La suite? Personne ne la connaît. C’est un casse-tête pour les décideurs. Si l’on devait reprendre, il faudrait qu’il n’y ait aucun risque. Si la saison devait s’arrêter pour de bon, il s’agirait alors de trouver des solutions pour que personne ne soit lésé.» Mais une certitude l’habite: «On ne va pas passer du noir au blanc du jour au lendemain, il y aura encore beaucoup de gris. Mais quand tout sera derrière nous, on fêtera un deuxième Nouvel-An!»

Anthony Braizat (Stade Nyonnais): «On est dans les starting-blocks»

Anthony Braizat a dirigé son ultime match avec Yverdon le 16 novembre dernier, contre le Stade Nyonnais (1-1). Le voici qui, ironie du destin, a désormais rebondi à Colovray, pour y remplacer Ricardo Dionisio, parti entre-temps au FC Sion. Après six semaines de préparation marquée par un camp d’entraînement au Portugal, plus rien. «On est dans les starting-blocks depuis le début de l’année…» L’attente risque bien de se prolonger. «On est confronté à quelque chose que l’on ne maîtrise pas. Aujourd’hui, tout est plus important que le football.»

Cela n’empêche nullement Braizat (42 ans) de maintenir un contact régulier avec ses joueurs. «Je connaissais déjà la plupart d’entre eux, notamment depuis Servette. Mon groupe est jeune, il est important d’être proche des joueurs pour qu’ils gardent le moral. Il faut avoir de l’humanité dans ces moments-là, montrer que l’on est présent même à distance, en assurant un suivi grâce à la vidéo.» Chaque fois que l’occasion se présente, le nouveau coach du Stade Nyonnais insiste sur les notions de prévention. «En tant que coach, on évoque à longueur d’année les consignes à respecter sur un terrain. Dans le cas présent, les consignes sont collectives. Elles concernent toute la population et sont surtout bien plus importantes à suivre.»

Forcément, personne n’est en mesure de fixer une date de reprise. «J’essaie de faire comprendre aux joueurs que le championnat peut encore reprendre et qu’il faut se tenir prêt. Même si l’on n’est pas des pros, on essaie de vivre comme des pros.» Encore sous contrat avec… Yverdon jusqu’en juin, Anthony Braizat ne sait pas de quoi demain sera fait, mais il ne veut surtout pas relâcher ses efforts.

Claudio Morelli (Étoile Carouge): «Les émotions du sport nous manquent»

Lorsqu’il a succédé à Jean-Michel Aeby sur le banc d’Étoile Carouge, Claudio Morelli (48 ans) ne s’attendait évidemment pas à devoir ronger son frein d’impatience. «On était plus que prêt pour aller chercher quelque chose. Nos ambitions de retrouver la Challenge League étaient légitimes. Puis tout s’est arrêté.» Le technicien a appris à relativiser en regardant «tourner les compteurs du Covid-19». Un joueur a d’ailleurs été contaminé, il est depuis rétabli.

Analyste vidéo du FC Bâle sous l’ère Raphaël Wicky (saison 2017-2018), Morelli retrouve à Carouge un banc qu’il a déjà occupé avant son départ à Saint-Jacques. «Mon retour s’est fait naturellement. Lorsque l’occasion m’a été offerte de remettre le pied à l’étrier, je n’ai pas hésité compte tenu du défi sportif.» Privé de terrain, il a concocté un programme spécifique à l’intention de ses joueurs, lesquels bénéficient aussi de l’apport d’un préparateur physique (personal coach). «On a pu mettre en place différentes capsules de travail (vitesse, force, endurance, etc.). Afin que les joueurs ressemblent encore à des athlètes lorsqu’on les récupérera. On a instauré des réunions hebdomadaires, rassemblant tout le monde pour un tour de table virtuel.»

Comme ses concurrents, le club stellien en a été quitte pour s’adapter. «Je n’embête plus mes joueurs avec des considérations tactiques. Le moment venu, on dépoussiérera tout ça. Il s’agit aussi de faire preuve d’empathie. Certains habitent en France, ce n’est pas évident. La seule chose que je leur demande, c’est d’avoir un minimum d’hygiène.» Et leur nouveau coach de conclure: «Les émotions du sport nous manquent. On a besoin de les ressentir à nouveau.»