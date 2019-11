Un triplé historique pour Alinghi

Pour Alinghi, c’est une saison de tous les superlatifs qui s’est achevée samedi à Mascate (Oman). Sacré champion du monde de GC32 en juin dernier à Lagos au Portugal, vainqueur du championnat des D35 sur le Lac Léman, l’équipage genevois a remporté le championnat international des GC32 samedi pour signer un triplé historique.

Congratulations to @alinghi who are the very worthy winners, adding this championship title to their World Championship win pic.twitter.com/rMl2M6ATqP