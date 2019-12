Trinec rejoint Ambri avec un but gag

Vainqueur de Salavat Ufa dimanche soir (3-2), Ocelari Trinec affrontera Ambri en demi-finales de la Coupe Spengler, lundi. Face à la formation de KHL, les champions de République tchèque ont rapidement pris deux longueurs d’avance grâce à une réussite de Polansky (5e 1-0) et à un but gag attribué à Stransky (21e 2-0), sur lequel le rebond du puck a piégé le gardien Kareyev.

Oh jeez. One of the weakest goals I've ever seen at the #SpenglerCup. Matej Stransky, bouncing puck from center ice. 2-0 Trinec. pic.twitter.com/7wIw6z2IQQ