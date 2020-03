Tour de magie et 50e point pour Kevin Fiala

Kevin Fiala (23 ans) traverse la phase la plus productive de sa carrière en NHL. Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que dix matches figuraient au calendrier, l’ailier saint-gallois du Minnesota Wild a aligné une cinquième partie avec une collecte d’au moins deux points personnels.

Dans le succès contre les Nashville Predators au Xcel Energy Center (3-1), il a signé le but de la victoire en mystifiant Juuse Saros au terme d’une séquence où il a marié le talent à la patience et à la précision.

Face au club qui l’avait échangé le 25 février 2019, il a également été crédité d’un assist sur le goal de la sécurité attribué à Zach Parise en avantage numérique.

