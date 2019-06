Tolhoek s'impose et Bernal prend le maillot jaune

La 6e étape du Tour de suisse entre Einsiedeln et Flumserberg s’est apparentée à une course de côte: 120 km, un seul col avant l’ascension finale de 8,5 km. Rien de bien méchant pour des coureurs professionnels. Tous les hommes sont donc arrivés frais au pied de la dernière montée. A ce stade de la course, un groupe de 25 était parvenu à se détacher et à conserver deux minutes d’avance. Parmi eux, Antwan Tolhoek (Team Jumbo-Visma) qui ne sera jamais repris. Du haut de ses 193 cm, le Néerlandais de 25 ans a réalisé un beau final en direction du Flumserberg.

Egan Bernal s’est lancé à sa poursuite à 3,5 km du sommet. Un peu tard pour gagner l’étape, mais suffisamment tôt pour s’emparer du maillot jaune. Le Colombien a clairement gagné la lutte des favoris à la victoire finale. (développement suit) (nxp)