Timothé Mumenthaler a rongé son frein et croqué l’or

Tiré par les exploits de ses locomotives Tadesse Abraham et Julien Wanders, tous deux sélectionnés pour les prochains Mondiaux de Doha, l’athlétisme genevois a le vent en poupe. En juin, le Stade Genève avait ouvert la saison en remontant sur le podium des Interclubs de LNA (3e) après plusieurs années de vaches maigres. Et là, à l’heure du baisser de rideau, ce sont les juniors qui se sont illustrés en ramenant quinze médailles des championnats suisses disputés à Winterthour et à Guin. «C’est un résultat d’ensemble qui confirme la bonne santé de notre sport et la qualité du travail de formation réalisé par nos clubs», se réjouit Gabriel Vida, le président de l’Association cantonale (AGA).

L’exercice est délicat, mais s’il faut mettre en exergue une prouesse, c’est peut-être bien celle accomplie par Timothé Mumenthaler, le jeune sprinter de la FSG Bernex-Confignon, stoppé dans son élan durant presque tout l’été. Au lieu de s’envoler pour Bakou et le Festival olympique de la jeunesse européenne, l’élève de Walter Zecca a dû apprendre à ronger son frein. La faute à un claquage survenu lors du meeting AtletiCAGenève, peu avant que n’éclate un orage d’enfer. Dire qu’une semaine auparavant, le prodige avait couru sur un nuage en pulvérisant son record personnel sur 100 m en 10’’61 – 7e chrono suisse en 2019. «Ça a été pour lui une terrible frustration, mais il a su ne pas en faire une source d’abattement», se félicite son entraîneur.

Timothé Mumenthaler confirme: «Sur le moment, la blessure m’a fait mal, surtout psychologiquement. Dans la tête, je ne l’ai pas encore oubliée, mais sur la piste, ce n’est déjà plus qu’un mauvais souvenir.» Il en veut pour preuve son titre U18 sur 100 m, remporté à l’arraché en 10’’88, et sa médaille d’argent sur 200 m, raflée au bout du rouleau. «C’est plutôt pas mal. Cela faisait seulement deux semaines que j’avais remis mes pointes, confie le collégien. Alors, je me dis que je n’ai pas tout perdu…» Un an après sa participation aux JO de la jeunesse à Buenos Aires, il peut surtout se dire qu’il a encore tout l’avenir devant lui, lui qui ne fêtera ses 17 ans qu’en décembre prochain!

Si le sprint genevois est d’or, il le doit aussi au Versoisien Felix Svensson, victorieux en U23 sur 200 m mais privé de titre en raison de son passeport suédois. Le club de la Bécassière a encore été à l’honneur grâce à Liam Gumprecht, l’un des plus sûrs espoirs du 400 m haies helvétique. À Guin, celui-ci s’est imposé en 52’’73, confirmant, à un centième près, sa meilleure performance suisse U18 de tous les temps, établie en juin à Lausanne sous le regard impressionné de Felix Sanchez, double champion olympique de la discipline.

Plus grand club du canton, le Stade Genève n’est pas resté en reste. En demi-fond, la succession de… Julien Wanders se prépare déjà avec l’affirmation de Julien Stalhandske, un autre élève doué de Marco Jäger, titré sur 1500 m et 2e sur 800 m. Et sous la férule de Fredy Auberson, une belle école de triple saut a pris son élan avec le doublé en U16 des prometteuses Juliana Soares et Shelby Odier et le titre en U20 de Louis Mallet.