Thomas Lüthi grimpe sur le podium au Mugello

Pour la troisième fois en six courses, Thomas Lüthi est monté sur le podium d'une course de Moto2. Sur le circuit du Mugello, le Bernois de 32 ans a dû se battre jusqu'au bout de l'épreuve dominicale du GP d'Italien pour empêcher le retour sur lui de l'Italien Lorenzo Baldassarri, leader du championnat.

Après un excellent départ, Lüthi a mené le premier tiers de la course, avant de se faire dépasser par le futur vainqueur, l'Espagnol Alex Marquez, et l'Italien Luca Marini. Résistant aux assauts de Baldassarri, Tom-Tom a finalement terminé troisième de cette épreuve. «C'était une course très longue, encore plus parce que je n'étais pas au sommet de ma forme, peut-être à cause d'une intoxication alimentaire, a révélé le pilote bernois après l'arrivée. Mais je suis quand même très satisfait.» Le Zurichois Dominique Aegerter a pour sa part terminé 17e.

Au classement du championnat du monde, Lüthi occupe la troisième place, mais à seulement quatre points de Baldassarri, qui en compte 88. Marquez prend la deuxième place provisoire avec 86 unités. (nxp)