Thiem, Zverev et Fognini avec le Team Europe

Le Team Europe de la prochaine Laver Cup (du 20 au 22 septembre prochains au Palexpo de Genève) est au complet. Et on peut d'ores et déjà affirmer qu'il aura fière allure: trois membres du top-ten actuel ont en effet rejoint les têtes d'affiche Rafael Nadal et Roger Federer, respectivement Nos 2 et 3 à l'ATP. Il s'agit du récent finaliste de Roland-Garros, l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 4), de l'Allemand Alexander Zverev (ATP 5) et de l'Italien Fabio Fognini (ATP 10).

Thiem, qui avait déjà fait partie du Team Europe lors de la première édition de la Laver Cup, en 2017 à Prague n'est pas le moins heureux de retrouver Nadal et Federer: «Appartenir à l'équipe à Prague avait été une expérience incroyable, a-t-il commenté. C'est unique de jouer avec des gars qui sont tes adversaires tout le reste de l'année. Je me souviens que Rafa et Roger me donnaient des conseils depuis le côté du court, c'était vraiment cool de me sentir soutenu par ces deux légendes.»

Capitaine de l'équipe européenne, le Suédois Björn Borg estime que son équipe a tout en main pour conserver son titre: «Ce groupe de joueurs est talentueux, avec deux des plus grands joueurs de tous les temps, s'est-il réjoui. Nous avons une équipe incroyablement forte, et j'estime que nous sommes en très bonne position pour remporter cette compétition une troisième fois de suite.» Son équipe s'est en effet imposée lors deux précédentes éditions, à Prague en 2017 et à Chicago en 2018.

Si le Team Europe est au complet, ce n'est pas le cas du Team Monde: le capitaine John McEnroe va annoncer les premiers noms de son équipe dans les semaines à venir.

