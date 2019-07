Théo Rochette: «Un été à la vitesse grand V»

«Je viens de passer deux semaines en Suisse. J’ai eu l’occasion de partager quelques moments avec ma famille et mes amis. De revoir le bébé de ma soeur, que je n’avais rencontré qu’une fois, à Noël. Même si on se fait rapidement à l’éloignement, cela fait toujours du bien de retrouver ses proches.

»À part ça, ces 15 jours, ce n’était pas des vacances non plus. À vrai dire, je suis depuis un mois et demi le programme de Pierre Allard, directeur du département de la science du sport et des performances aux Canadiens de Montréal (NHL). Le programme est vraiment spécifique, avec une intensité progressive ainsi qu’un mélange intéressant d’entraînement physique et de travail avec le puck.

»J’ai effectué le premier bloc de deux mois à Montréal en compagnie de sept autres jeunes. Et avec des allers-retours à Chicoutimi pour passer mes examens scolaires. Puis les deux semaines suivantes en Suisse. En salle de force, sur la glace de Leysin ou sur la surface synthétique du centre BKP à Lausanne. Je recevais mon planning quotidien par mail.

»Au final, j’ai déjà pris pas mal de masse. Mais ce n’est pas terminé. Je suis arrivé dimanche à Los Angeles pour un stage de quelques jours avec mon agent et tous les joueurs de l’agence qui seront éligibles pour la draft NHL de juin 2020. Je vais y poursuivre ma préparation estivale tout en participant à d’autres activités. L’an dernier, on avait visité les vestiaires des Kings (NHL) et le centre d’entraînement des Lakers (NBA). Le soir, on allait se poser à la plage… Là, on va également assister à des conférences et être préparés aux différentes entrevues qui auront lieu avec les équipes de NHL en cours de saison prochaine, en vue du repêchage.

»Derrière tout va s’enchaîner très vite. Il y aura encore les deux dernières semaines de préparation à Montréal, avec Pierre Allard. Puis dès le 26 juillet le camp de Hockey Canada à Calgary, en prévision de la Hlinka Cup (ndlr: à partir du 5 août en République tchèque). Je fais partie des 44 joueurs pré-sélectionnés, mais seuls 22 seront retenus pour le tournoi. À moi de faire mes preuves pour ne pas être retranché à la fin du camp. J’ai hâte et j’y vais l’esprit libre. La Hlinka n’étant pas sous l’égide de l’IIHF, une sélection avec le Canada ne déciderait pas de mon futur en équipe nationale. J’ai donc encore du temps devant moi sur ce plan-là.

»Pour le reste, le sprint estival continue. Si tout se passe comme je le souhaite, il se terminera le 11 août avec un retour à Chicoutimi. Où le premier match de pré-saison est prévu le 18… C’est ce qu’on appelle un été à la vitesse grand V, non?» (nxp)