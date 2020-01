Tesfay Felfele dynamite l’Antigel Run et explose le record!

Si elle a enregistré un net recul de participation (596 classés contre 784 l’an dernier), une érosion qui fait réfléchir sachant que le millier d’inscrits a déjà été atteint, la 5e édition de l’Antigel Run a enchanté ceux qui y ont pris part. Dont Tesfay Felfele, qui a survolé la course des 10km record à la clé, Karen Schultheiss, gagnante au féminin, et tous ceux qui ont donné corps à la magie des 5km en nocturne et en lumières, dans un parc La Grange un instant transformé en rêve.

«Je connais le parcours par cœur, c’était mon terrain d’entraînement il y a deux ans, lorsque j’habitais juste en dessus, au foyer Franck-Thomas», confiait Tesfay Felfele (34ans), qui a pulvérisé le record du parcours, abaissé d’une minute en 32’36. «Il n’y a guère de courses en hiver, l’Antigel Run permet de maintenir la pression», ajoutait le vainqueur des 10km de Lausanne en 2019, qui avait parcouru 15km dans la matinée et prévoit de disputer en avril le Marathon de Hanovre.

Si l’Érythréen a été répertorié en début de course dans le classement féminin (!), Karen Schultheiss a été devancée toute l’épreuve par une adversaire fantôme! La faute à une concurrente absente, mais qui avait donné son dossard à un homme... «La course s’est très bien passée, les conditions étaient bonnes et l’ambiance excellente», livrait la policière de Champel, aussi intouchable que son pendant masculin et qui a réitéré le succès enlevé l’an dernier.

On se fera un plaisir de relever que cet Antigel Run a été l’occasion de revoir Narciso Oliveira (63ans), une figure des pelotons genevois absente depuis trois ans de toute course! Le Portugais a été victime d’une importante déchirure à l’arrière de la cuisse gauche et d’un gros souci au genou droit, qui ont nécessité une pause totale de neuf mois et beaucoup de patience avant de pouvoir reprendre la compétition. Il envisage désormais de prendre part aux championnats d’Europe vétérans...

Long défilé de lucioles au gré des lampes frontales, la Course des lumières sur 5km, enlevée par Solomon Kidane, 3e des 10km, a mis une touche finale féérique à la manifestation. Qui au cou, qui à la taille, aux pieds, aux poignets, sur la tête, les participants — véritables sapins de Noël pour certains — ont arboré un magnifique chapelet de lumières multicolores. Un bébé a parcouru les 5km dans une poussette dûment décorée et l’on a même vu courir un chien noir paré de guirlandes rouges!