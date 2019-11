Tadesse Abraham maître des 20 km de Genève

Il fallait courir vite pour passer entre les gouttes, une gageure qui est à la mesure de son immense talent. Parti sans objectif déclaré, sinon celui «de faire ma course», Tadesse Abraham a remporté dimanche la 3e édition des 20 km de Genève, une épreuve qu’il découvrait.

Pour y apporter sa touche personnelle, le récent 9e du marathon des Mondiaux de Doha a tout simplement battu le record du parcours (59’55 contre 1 h. 0’41). Un rayon de soleil a salué sa victoire éclatante. C’est pour le recordman suisse de la distance (57’43) une belle performance, lui qui reprenait la compétition après deux semaines de repos.

Dernier objectif 2019: l'Escalade

Passé à la mi-course en 30’13, «Tade» s’est vite retrouvé seul en tête. Ses rivaux africains, le Kényan Kibarus, un sparring-partner de Julien Wanders, et l’Éthiopien Alemayehu, vainqueur de l’épreuve en 2017, ne lui ont vu que les talons. «C’est à 5 km de l’arrivée que je me suis dis que j’avais peut-être les moyens de terminer sous l’heure de course. Ça été dur mais j’ai réussi à tenir la cadence». Dire qu’il avait passé les deux jours précédents à Zurich pour participer au show sportif de la SRF, «Super Zehnkampf». «Ce n’était pas la préparation idéale mais c’était rigolo. J’avais une tenue de gladiateur et je suis tombé plusieurs fois sur la glace du Hallenstadion!» Il s’entraînera plus sérieusement pour arriver en forme à la Course de l’Escalade, le dernier grand objectif de sa saison.

Deuxième meilleur coureur suisse, le triathlète genevois Thomas Huwiler s’est classé 9e en 1h. 06’32. Chez les dames, la victoire est revenue à l’Éthiopienne Israel Geletu, 2e des 20 km de Lausanne le printemps dernier, en 1 h. 14’28. Au total, cette 3e édition a enregistré les inscriptions de 3681 concurrents.