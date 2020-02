La Suisse jouera bien au Qatar en mars

A quelques mois de l'Euro 2020 où la Suisse voyagera entre Bakou et Rome (pour commencer?), la troupe de Vladimir Petkovic va aller se préparer au Qatar. Elle y rencontrera la Croatie, finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde, et la Belgique, demi-finaliste en Russie et classée actuellement No 1 dans la hiérarchie de la FIFA. Deux sélections de haut niveau, qui permettront à la Suisse de s'étalonner déjà contre ce que se fait de mieux ou presque sur le continent. La quatrième formation invitée est le Portugal.

«Le critère premier de ce choix était sportif, nous a confié Dominique Blanc, le président de l'Association suisse de football. C'était une volonté de Vladimir Petkovic d'affronter des adversaires de qualité, avec des styles de jeu qui ressemblent à ce qui nous attend lors du prochain Championnat d'Europe. On a pu voir, lorsque les discussions ont commencé au tirage au sort de l'Euro à Bucarest, que l'équipe de Suisse était très demandée et une nation qui compte. Ça, c'était important pour nous.»

«Ca montre notre optimisme»

Ces parties se dérouleront dans le spectaculaire Education City Stadium de Doha, qui vient d'être terminé et peut accueillir jusqu'à 45'350 spectateurs. Les Suisses y découvriront ainsi un des douze stades qui recevront des matches de la Coupe du monde de 2022, prévue entre le 21 novembre et le 18 décembre. Ils y affronteront la Croatie le jeudi 26 mars à 19h30 heure locale (17h30 en Suisse) et rencontreront ensuite la Belgique le 31 à une heure encore inconnue (sans doute 18h30 en Suisse).

«Ça montre notre optimisme que d'aller là-bas deux ans et demi avant le Mondial. Le tirage au sort des qualifications n'a même pas encore été réalisé!, s'est amusé Dominique Blanc. Ce ne sont pas du tout des considérations financières qui nous ont fait accepter de participer à ce tournoi. Nous avions de nombreuses autres possibilités.» Il y a deux ans, Vladimir Petkovic avait emmené les siens en Grèce à la fin de l'hiver, Cette fois, ils prendront encore plus le soleil, à quelque six heures d'avion du pays.

Do you ? football? Mark your calendar for a new, exciting football experience in #Qatar. Belgium, Croatia, Portugal and Switzerland national teams will compete to win the first edition of the Qatar Airways International Tournament. March 2020. #QatarAirways pic.twitter.com/SYl9nZmwuQ — Qatar Airways (@qatarairways) February 14, 2020

«Je suis très heureux que la participation de la Croatie à un tel tournoi ait été officialisée, s'est quant à lui réjoui Zlatko Dalic, sélectionneur des premiers adversaires des Suisses dans la capitale qatarie, sur le site croatiaweek.com. La Suisse et le Portugal sont de très bonnes équipes que je respecte beaucoup. Ce voyage à Doha sera aussi une bonne opportunité de resserrer nos liens, après près de cinq mois sans rendez-vous international.»