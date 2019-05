Steve Von Bergen envoie le générique de fin avec le titre et un but

C’est avec beaucoup d’émotions que Steve Von Bergen a disputé, ce samedi soir, son 570e et dernier match au plus haut niveau. Le Neuchâtelois de 35 ans, qui aura porté les tricots de NE Xamax, Zurich, Hertha Berlin, Cesena et Palerme avant de rejoindre la capitale en 2013, a même inscrit un but de la tête, le troisième de sa longue carrière, au terme d’un nouveau festival de Young Boys victorieux en champion, devant son public du Stade de Suisse, 4-0 face à Lucerne.

Alors que les Bernois ont battu un record de points (91) en Suisse, le capitaine des Ours a été fêté comme un roi par ses coéquipiers et ses fans avant qu'il n'aille chercher le trophée. A Berne et en Suisse, ce défenseur exemplaire, international à cinquante reprises, aura laissé un magnifique souvenir.

C’est forcément une immense émotion où tout s’est enchaîné et où j’ai même marqué, a déclaré le héros du jour au micro de la RTS. Cela ne m’était pas souvent arrivé. Jusque là, j’avais d'ailleurs mis plus d’autogoals que des buts pour mes équipes, se marre-t-il. C’était vraiment la fête que je ne suis vraiment pas près d’oublier...»

La joie de Steve von Bergen, qui vivait son dernier match professionnel et qui s’est offert le troisième but de sa carrière peu avant de sortir sous les honneurs du Stade de Suisse. De magnifiques images pour un joueur exemplaire. pic.twitter.com/bnuMVhFca6 — HoppSuisse ???????? (@HoppSuisse) 25 mai 2019

Et l'ancien junior de Hauterive, futur consultant de la RTS, de s'en aller, quelques larmes aux yeux, pour un tour d'honneur avec ses copains de YB qui l'ont arrosé de champagne... (nxp)