Steve Guerdat: «Être No 1 mondial n’est pas un but en soi»

À 37 ans, Steve Guerdat est un cavalier et un homme comblé. Il est heureux à Elgg, dans ses champs, entouré de ses chevaux, mais il n’y passe pas beaucoup d’heures ces temps-ci. No 1 mondial depuis le 1er janvier, triple vainqueur de la Coupe du monde depuis le 7 avril, il est très attendu partout. Et comme ses chevaux sont en forme, il peut alterner – il a toujours su ménager ses montures – et sauter de concours en concours.

Au lendemain du CSIO de Saint-Gall, où il avait remporté le Grand Prix, le Jurassien était parti un mois dans l’Ouest canadien, à Calgary, disputer trois grands concours, mais il est revenu tout spécialement pour participer au 5* de Lausanne, étape des Longines Masters, coacher sa compagne, la Marseillaise Fanny Skalli, et ses élèves, de plus en plus nombreux, tout en allant monter ses autres chevaux restés au bercail. Il nous a aussi consacré un peu de temps.

Steve Guerdat, vous étiez à Lausanne, lors du premier 5* organisé à Bellerive, en 2012, où on avait fêté votre titre olympique, et vous êtes ici ce week-end?

En 2012, un mois après les JO de Londres, je me devais d’être là. J’étais revenu en 2017 et, aujourd’hui aussi, je me sens un devoir d’être présent, d’abord pour le public et parce que ce concours est en Suisse, et en Suisse romande.

Lausanne vous plaît?

Oui, le lac, les vignes, la région est belle et c’est le siège du CIO, du Musée olympique, mais ce n’est pas pour cela que je choisis un CSI. Je fais confiance à Christoph Ameeuw pour faire un beau concours, même s’il est très difficile de suivre toutes les séries actuelles. Il y a tellement de circuits différents que l’on ne s’y retrouve plus trop.

Sans vos cracks, restés au Canada, avez-vous des ambitions sportives ici?

C’est compliqué. Je ne veux pas seulement faire acte de présence, je vais essayer de réussir quelque chose samedi dans le Speed Challenge avec Evita, qui a bien sauté à La Baule et dans la chasse de Saint-Gall. Je pensais prendre Ulysse-des-Forêts, mais elle a des soucis respiratoires, on lui donne du repos. J’emprunte Janus à mon cavalier, Anthony Bourquard, pour les grosses épreuves, il a déjà bien sauté en 2* et 3*, mais du 5*, c’est autre chose, on verra. On a une minime chance…

Thomas Fuchs disait que vous pouviez être sans-faute avec n’importe quel cheval?

Ce n’est pas aussi simple, vraiment pas, mais je vais essayer. Une fois que je suis en piste, je me dis que j’ai ma chance. On verra bien!

Vous avez beaucoup d’élèves ici, on vous voit coacher, mettre des barres au paddock, bosser du matin au soir?

Je suis surtout mes trois cavaliers dans le 2*, Fanny (ndlr: Skalli, son amie), Anthony (Bourquard) et Paris Sellon, la compagne de Martin Fuchs (lui-même ce week-end au Portugal). Ça m’occupe et ça me plaît.

Mais vous conseillez aussi des cavaliers du 5*, comme Niklaus Rutschi ou Yannick Jorand?

Yannick m’a demandé de le suivre et il est aussi venu en stage à Elgg. Pour Niklaus ou Paul (Estermann), je donne juste de petits conseils.

Niklaus Rutschi dit qu’il n’aurait pas réussi son double sans-faute dans la Coupe des Nations de La Baule sans vous?

C’est gentil, mais ce sont des détails, «tiens, essaie ceci ou cela».

Vous n’aimiez pas trop coacher par le passé. Est-ce que l’envie de transmettre vient avec l’expérience, est-ce une façon de redonner ce que Roger Bourquard, votre père, Philippe, et Thomas Fuchs, pour ne citer qu’eux, vous ont donné?

Sûrement. Cela dit, je ne me vois pas du tout au milieu d’une carrière à apprendre aux gens à passer des barres par terre, leur dire que c’est magnifique de franchir 30 cm, ça jamais! Sauf tremblement de terre, ça n’arrivera pas, mais donner des conseils à de bons cavaliers, oui. Je ne vais pas leur dire de baisser leurs talons ou de changer leur équitation, mais suivre leur cheval, apporter un regard extérieur, volontiers.

La suite, c’est Calgary, puis Falsterbo et Aix-la-Chapelle?

Oui, de gros morceaux. C’est excitant, quand on peut compter sur des cracks.

Le brassard de No 1 vous motive?

C’est une récompense quand tout va pour le mieux, mais ce n’est pas du tout un but en soi. J’ai envie d’avoir du plaisir avec mes chevaux et gagner un GP 3* dans un chouette concours où il y a de l’ambiance et du public me motive beaucoup plus que certains 5* nettement mieux dotés et payants pour les rankings mais sans âme.

Vous êtes le seul à monter toutes les Coupes des Nations…

J’aime monter pour mon pays et ces épreuves sont l’essence de notre sport si on veut rester aux JO, mais elles se courent aussi sur les plus beaux terrains en extérieur. Je ne fais aucun sacrifice, je ne comprends pas qu’on préfère Monaco, Paris-Eiffel ou autres à ces beaux CSIO.

En août, il y aura les Européens de Rotterdam, avec des ambitions?

Oui, on a une des plus belles équipes, avec les Belges, et individuellement aussi.

(TDG)