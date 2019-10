Stephan Lichtsteiner revient en équipe de Suisse

Le sélectionneur de l’équipe de Suisse Vladimir Petkovic a dévoilé, ce vendredi à Lucerne, les noms des 23 joueurs appelés à disputer les deux matches capitaux qui se profilent, au Danemark le samedi 12 octobre, puis contre l’Eire à Genève, le mardi 15 octobre.

Sans surprise, le nom de Xherdan Shaqiri ne figure pas dans la sélection. S’il a accepté de revenir porter le maillot rouge à croix blanche après s’être entretenu avec Petkovic et le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami – il avait fait l’impasse sur les deux matches début septembre -, l’attaquant de Liverpool n’est pas encore remis de la blessure contractée il y a dix jours à l’entraînement. «Mais la discussion a été très constructive, a précisé Tami. J’ai tout de suite senti que l’issue de nos discussions serait positive. Il n’y a jamais eu de problème entre Shaqiri et l’ASF, simplement une mauvaise passe consécutive à une préparation perturbée. Rien d’autre.»

Tami et Petkovic ont aussi rendu visite au gardien de Dortmund Roman Bürki et au latéral d’Augsbourg Stephan Lichtsteiner. Bürki a répété qu’il serait à disposition en cas de nécessité uniquement. Partant de là, il a été décidé qu’il ne serait plus fait appel à Bürki jusqu’à la fin de l’Euro 2020. «Le foot est un sport d’équipe, et chaque joueur sélectionné doit être pleinement concerné», a justifié Tami.

Petkovic a appelé quatre joueurs qui, s’ils ne sont pas des néophytes, n’avaient pas été retenus début septembre pour les deux matches en Irlande et conte Gibraltar: il s’agit des latéraux Stephan Lichtsteiner et Michael Lang, du milieu de terrain Djibril Sow et de l’attaquant Josip Drmic. «Ils ont tous eu plus de temps de jeu ou se sont remis de leurs blessures», a commenté Petkovic à leur sujet.

Les sélectionnés se retrouveront lundi à Lausanne, où ils prépareront durant toute la semaine les échéances capitales qui les attendent.

Aufgebot | Sélection | Convocazione



????????????????????

???????????? ???????? (Tickets / Billets / Biglietti ?? https://t.co/bn2xFql5fQ)



???? Verletzt / Blessés / Infortunati: Klose, Shaqiri, Zuber pic.twitter.com/i1gIgCIhjH — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) October 4, 2019

Renaud Tschoumy, Lucerne