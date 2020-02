Stan Wawrinka réussit sa rentrée à Acapulco

Tête de série No 3, Stan Wawrinka (34 ans, ATP 16) s’est qualifié pour les 8es de finale du tournoi d’Acapulco, doté de 1,85 million de dollars. Mardi, sur la surface dure mexicaine, le Vaudois a battu l’Américain Frances Tiafoe (22 ans, ATP 82) en trois sets. Le score: 6-3 6-7 (4) 7-6 (1) en 2h44.

Le Vaudois, qui effectuait son retour en compétition officielle depuis sa défaite en quart de finale de l'Open d'Australie, a armé la bagatelle de 35 aces. Plus fragile derrière sa seconde balle de service (40% de points gagnés), celui qui aura 35 ans dans trois jours a eu quatre balles de matches - qu'il n'a pas converties - sur les deux dernières mises en jeu de Tiafoe avant de dominer le tie-break décisif de la tête et des épaules.

Stan DELIVERS ????@stanwawrinka converts his fifth match point to defeat Frances Tiafoe 6-3 6-7(4) 7-6(1) in Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/AGC3lopAR4