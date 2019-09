Stan Wawrinka reprend le cours de son histoire

Personne ne lui reprochera de profiter d’un forfait sur blessure, ou alors l’hôpital bafouerait carrément la charité. L’abandon de Novak Djokovic à 6-4 7-5 2-1 ne change rien à l’histoire, celle d’un homme perdu pour le sport il y a deux ans et revenu des tréfonds d’un canapé pour, avec une volonté toute-puissante, lever chaque doute un à un, à commencer par les siens, à continuer par ceux de la doxa scientifique: «Je ne croyais pas qu’il était possible de développer une telle agilité après une greffe à un genou», a reconnu un expert américain sur ESPN.

«Stan the Man» est de retour en quart de finale d’un Grand Chelem, sous les projecteurs survoltés de la ville qui ne dort jamais; il est à peine de retour dans le grand monde que, déjà, la vraie vie le rappelle aux affres de la nuisance ordinaire. «J’ai un peu la crève», a-t-il concédé sous la torture, au terme d’une conférence de presse expéditive. «Ça va», a-t-il menti élégamment, alors que des officiels évoquaient un léger malaise et un état grippal.

Nervosité extrême

Durant toute la première semaine, Wawrinka a traversé des instants de nervosité extrême, une forme d’irascibilité permanente dont il ressort tout à la fois fragilisé dans sa vitalité et renforcé dans ses convictions. «Parfois, je galère pendant les trois premiers matches, mais si je franchis ce cap, j’ai plus de confiance et je me libère. J’aime ces tournois difficiles où l’on construit dans la durée.»

Comme souvent et selon une logique connue de lui seul, sa nervosité s’est dissipée au moment même où elle aurait dû atteindre un pic. Face à un Djokovic tantôt résigné, tantôt fulgurant, Wawrinka est apparu inflexible sous tous les aspects, dans la gestion des émotions et du contexte, dans ses appuis en bout de course, dans son intelligence en fond de court, à quelques impatiences près, et dans le seul domaine qui attende de lui des qualités peu naturelles de sagesse et de constance: la maîtrise des rythmes.

Avec du recul, le Vaudois était davantage attaché au contenu qu’au succès lui-même, considéré comme une simple exigence de résultat. «Je suis surtout content de mon niveau de jeu, d’avoir retrouvé ce niveau-là. De bien bouger et de bien sentir la balle. Sinon, j’ai évidemment envie de remonter au classement et d’aller plus loin dans les Grand Chelem. C’est pourquoi il faut gagner des matches comme ceux-là.»

Ce match n’a véritablement duré qu’un set et demi. Sorti sous les huées, Novak Djokovic a imploré un respect que la foule lui a refusé jusqu’au bout, en injuriant son staff sur les escalators. À une heure du coup d’envoi, des rumeurs folâtraient déjà dans les allées, qui suggéraient un nouveau traitement à l’épaule gauche (infiltration?) et l’éventualité âprement discutée d’un forfait. Sans doute Novak Djokovic a-t-il tenté sa chance par dépit, dans le secret espoir que son ami fasse un peu les points à sa place, comme au temps de ses pulsions autodestructrices; mais Wawrinka n’est pas un arpète, et semble s’épanouir dans le faux rythme et l’épreuve physique que lui impose le style de Djoko.

«La force de Stan fait peur»

Daniel Vallverdu, le nouveau co-entraîneur du Vaudois, en dressait une analyse passionnante: «Stan a élevé son niveau au fil du tournoi, comme très souvent par le passé. Il a besoin de quelques allumettes (sic) pour faire démarrer son jeu. Quelle que soit la forme de Djokovic, il l’a fait travailler sur chaque point, il l’a mis sous pression physiquement et mentalement dès la première balle. Au cours des dix dernières années, j’ai entraîné les adversaires de Stan (ndlr: Murray, Dimitrov, Del Potro) et je sais de quoi ils ont peur: sa mentalité, sa dureté et sa force de frappe. Parfois, Stan sous-estime à quel point ses balles sont lourdes. Il veut trop forcer, trop précipiter. Pour ses adversaires, il n’y a rien de plus pénible que de voir ces balles revenir continuellement. Ce sera encore la clé contre Medvedev.»