Stan Wawrinka: «Je voulais travailler avec lui»

Stan Wawrinka reste rarement les deux pieds dans le même sabot. Après avoir fait appel à Richard Krajicek en 2016 et Paul Annacone l'année suivante, le Vaudois s'est offert en vue de la nouvelle saison sur gazon les services de Dani Vallverdu pour compléter son coaching staff. Et l'ex-entraîneur de Grigor Dimitrov est à pied d'oeuvre à Church Road.

«J’essaie toujours de faire évoluer mon jeu et de progresser. Si on veut aller plus haut, il faut aussi avoir d’autres avis, a expliqué le triple vainqueur en Grand Chelem à la presse suisse dimanche. Ça se passait bien avec mon équipe actuelle (ndlr: Magnus Norman et Yannick Fattebert) mais j’avais envie de travailler avec Dani. Avoir une autre vision et son expérience, c’est une aide supplémentaire. Et j’en suis très content.»

Après son grand retour au plus haut niveau à Roland-Garros, «Stan The Man» a calé de manière brutale au Queen's, sorti très tôt dans le tournoi par Nicolas Mahut, après avoir servi pour le gain du match. Une défaite surprise qui n'a pas entamé son moral. «Je me suis très bien préparé pour Wimbledon. Mon niveau de jeu est vraiment bon, je bouge bien et j’espère pouvoir faire un gros tournoi.»

Attendu dès 11 heures sur le court No 2 lundi, Stan Wawrinka va vite pouvoir se tester face à Ruben Bemelmans, un Belge de 31 ans sorti des qualifications. «Je l’ai joué à l’US Open (ndlr: en 2015, victoire 6-3 7-6 6-4), cela avait été compliqué. Il est déjà bien en rythme, je m’attends forcément à un match difficile.»

