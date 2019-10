Stan Wawrinka enchaîne à Anvers

Stan Wawrinka est en train de pleinement réussir son retour à la compétition. Absent des terrains depuis le 3 septembre et son quart de finale à l’US Open, touché à la jambe quelques heures avant son entrée en lice à Saint-Pétersbourg, le Vaudois s’est qualifié pour les demi-finales de l’ATP 250 d’Anvers. Il y retrouvera samedi le grand espoir italien Jannick Sinner, 18 ans et déjà 119e mondial, qu’il avait battu au premier tour à New York.

Pour atteindre sa deuxième demi-finale de la saison (Rotterdam), «Stanimal» a dû surmonter la frustration d’une balle de match non convertie dans le tie-break de la deuxième manche. Après ce coup du sort et face au tennis pourcentage de l’inusable Gilles Simon, le Vaudois aurait pu sortir de son match. Il a tout au contraire serré la garde dès le début de la manche décisive pour se détacher vers un succès probant (6-3, 6-7, 6-2).

«Je n’ai pas joué depuis quelque temps; toutes les victoires sont donc bonnes à prendre, peu importe le score, déclarait le 18e mondial à sa sortie du court. Même si je viens de gagner deux matches en trois sets, je ne me sens pas fatigué. Je suis heureux de la victoire et la manière.»

Joueur le mieux classé du dernier carré, Stan Wawrinka est à deux succès d’un premier titre en 2019.

M.Ae