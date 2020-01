Ces sportifs genevois veulent tous briller en 2020

Alors qu’on vient à peine de basculer avec plein d’énergie et d’espoirs dans l’an neuf, c’est encore l’heure des bons vœux, de ce moment où on prend des bonnes résolutions. C’est l’occasion pour de nombreux sportifs genevois, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, de se projeter, motivés à plus d’un titre, dans cette grande année qui leur tend les bras. Comment se montrer divin en 2020?

Tous ambitieux

Du côté de la Praille, après une superbe promotion au printemps, la bande d’Alain Geiger rêve désormais d’une place européenne après ses dix-huit premiers matches dans l’élite. Rien n’est impossible non plus aux Vernets avec des Aigles qui ne cessent de surprendre le petit monde du hockey suisse. Et s’ils étaient enfin pris la main dans le sacre?

Au Pommier, les Lions de Genève ont eux aussi des vues sur le trophée de champion. Un titre, une médaille? C’est aussi ce qu’espèrent d’autres athlètes dans la ville et le canton: ceux qui brillent sur des pistes, sur route, à pied, dans l’eau, à vélo ou sur un bateau quand ce n’est pas au milieu d’un green. En cette année olympique, ils sont tous ambitieux et prêts à plonger dans les anneaux de Tokyo pour aborder au sprint ce marathon et nager en plein bonheur.

JO de Tokyo: une quinzaine d’athlètes rêvent du Japon

Vice-champion du monde du 200 m 4 nages en 2019 à Gwangju (Corée du Sud) et tenant du titre européen sur la même distance, Jérémy Desplanches sera à n’en pas douter l’une des plus belles chances de médaille genevoise lors de ces Jeux de Tokyo qui auront lieu du 24 juillet au 9 août. Le pensionnaire du Team Genève qui avait déjà eu l’honneur de défier l’énorme Michael Phelps en demi-finale en 2016 à Rio espère bien, cette fois-ci, décrocher la lune dans l’Empire du Soleil levant. C’est aussi, en athlétisme, le souhait de Julien Wanders et de Tadesse Abraham sur 5000 et 10000 mètres. D’autres nageurs de la République ne sont pas très loin de faire également des vagues au Japon. Nils Liess et Roman Mityukov ont tout dans leurs bras pour y parvenir tandis que les plongeurs Michelle Heimberg et Jonathan Suchow ont aussi une partie de leur ticket entre leurs mains. Celui que les spécialistes de canoë et de kayak, Martin Dougoud et Thomas Koechlin, ont déjà composté. Ils disputeront bien leurs premiers Jeux sur le site de Kasai, un stade d’eaux vives artificiel avec vue sur la baie, en plein cœur de la capitale nippone. Après avoir découvert cette compétition si particulière au Brésil, on devrait également y retrouver la golfeuse Albane Valenzuela, fraîchement devenue pro et ambitieuse, ainsi que les navigateurs Sébastien Schneiter et Lucien Cujean, tout aussi bien partis pour aller manger des sushis. Mais aussi Renaud Blanc, qui n’était que remplaçant en BMX il y a quatre ans. Elise Chabbey, elle, qui avait participé aux épreuves de kayak à Londres, pourrait se qualifier grâce à l’épreuve par équipe sur son vélo de route. Sur son aviron, enfin, Eline Rol, championne d’Europe de M23 cet été, rame avec l’espoir d’imiter le Genevois Lukas Tramer, en or à Rio. C.MA.

Curling: une place à reconquérir

Médaillé de bronze à PyeongChang, le Team De Cruz a perdu sa place dans l’équipe de Suisse. C’est désormais le CC Berne Zähringen de Yannick Schwaller qui défend les couleurs de la Suisse au niveau international. Les curleurs de la capitale ont décroché en novembre de l’argent aux Européens de Helsingborg, battus par ces satanés Suédois. Les Genevois comptent bien retrouver ce maillot rouge à croix blanche pour disputer les Mondiaux du 28 mars au 5 avril à Glasgow. Avec, surtout, l’espoir de le porter jusqu’aux Jeux de Pékin. C.MA.

Football: l’audace du Servette FC

L’équipe de la Praille, néo-promue en Super League, a réussi un premier tour du tonnerre, avec un cinquième rang très prometteur. Alain Geiger, qui prône le beau jeu et l’attaque, a été récompensé pour sa volonté farouche d’aller de l’avant. Avec un Jeremy Frick souvent brillant, un Timothé Cognat transpirant de classe et la magnifique clairvoyance de Miroslav Stevanovic, les Grenat ont parfois donné le tournis à des adversaires surpris par autant d’audaces. Et si le club genevois, 17 fois champion de Suisse, se qualifiait pour une place européenne? C.MA

Hockey: Ge/Servette fait sensation

Après les départs des vétérans, de Goran Bezina, Kevin Romy, Cody Almond et Daniel Vukovic, on promettait à ces gamins le pire, le purgatoire, loin des meilleurs. Mais voilà, en relayant Chris McSorley derrière le banc, Patrick Emond a su intégrer parfaitement des jeunes talents dans son alignement pour faire ronronner le puck et offrir un jeu plus dans l’air du temps. Du coup, les Aigles, qui peuvent toujours compter sur deux gardiens performants et des étrangers de qualité, sont capables de battre n’importe quelle équipe dans ce championnat. Leader après 34 parties du championnat, ils peuvent légitimement rêver de play-off et plus si entente.... C.MA.

Basketball: Chaud pour les Lions

Le dauphin va-t-il redevenir un requin? Champions en 2013 et 2015, les Lions de Genève sont bien décidés à détrôner Fribourg Olympic, qui détient le titre depuis 2018. Imad Fattal a construit une équipe compétitive pour réaliser son objectif. Mais les joueurs de Saint-Léonard, qui ont remporté le premier acte au Pommier, vont être encore une fois très difficiles à battre. Et puis il y a également Union Neuchâtel, tout aussi gourmand. La lutte va être chaude. C.MA.

Hockey: des Aigles aux Mondiaux

Ils auraient pu avoir lieu à Genève, plus précisément au Trèfle-Blanc, mais inutile de remuer le couteau dans la plaie, on connaît la suite. Ces Mondiaux se dérouleront à Zurich et à Lausanne, qui a construit sa patinoire avant 2020. Il devrait y avoir toutefois des Genevois dans l’équipe nationale. Richard, Rod, Mayer, voire Le Coultre ont marqué des points lors des rencontres de préparation. Alors que le sélectionneur Patrick Fischer ne rendra sa sélection qu’en mai, d’ici là beaucoup d’eau va encore couler dans la Sarine. Les Helvètes, qui défieront la Russie, le Kazakhstan, les États-Unis, la Finlande, l’Italie, la Norvège et la Lettonie, caressent l’espoir d’aller chercher une médaille devant leur public du Hallenstadion, un an après avoir échoué en quarts pour quatre dixièmes de seconde face au Canada! C.MA