Sommer prêche la bonne parole avant Gibraltar

Souvent, quand les médias avaient un peu tancé l’équipe de Suisse, Vladimir Petkovic débutait sa conférence de presse en invoquant l’intérêt supérieur de la nation et rappelait, qu'au final, l'important était de se qualifier pour la grande compétition qui suivait. Samedi, à Montreux, on ne sait pas s’il a délégué son speech à Yann Sommer ou si le gardien a choisi de lui-même de porter la bonne parole, mais le message a été délivré.

«J’aimerais juste vous rappeler ce qui est important: c’est que la Suisse se qualifie pour l’Euro. On a vécu de belles choses ensemble et peu importe ce qui a été écrit ou dit cette semaine, l’important, c’est le pays. On veut jouer le prochain championnat d’Europe et pour ce faire, il faut qu’on reste tous ensemble», a-t-il en substance expliqué. «Les gens peuvent voir le match de l’Irlande d’une façon ou d’une autre, moi, je suis content de ce que j’ai vu», avait indiqué son sélectionneur quelques minutes auparavant.

Une équipe offensive

Désormais, les yeux sont tournés vers Sion, où les joueurs à croix blanche doivent assurer proprement le travail et donc les trois points dans des proportions les plus grandes possibles. Pour ce faire, ils n’ont guère eu le temps de se remettre des émotions de la fin du match de Dublin. «Se préparer est un grand mot. On n'a réellement eu qu’un seul jour!», a posé le sélectionneur. Car les Helvètes ont effectué un décrassage vendredi midi en Irlande, ont posé leurs valises en soirée sur les hauts de Montreux et n’ont pu réellement travailler que samedi en fin d’après-midi.

Dimanche, ils ne devraient pas être mis en danger par une des plus récentes, mais également une des moins bonnes sélections du continent. «Mais on fait le même travail que pour n’importe quel match. On avait connu des problèmes contre Andorre et je m’en souviens très bien, a prévenu Petkovic. On a du respect pour tous nos adversaires et on essaie de faire le même boulot en amont. On est et on veut être favoris et aller gagner ce match.»

La Suisse pourrait connaître une grosse rotation entre le nul concédé en Irlande (1-1) et la partie de dimanche. Seferovic et Akanji sont rentrés chez eux et Rodriguez devrait aussi passer son tour. Il serait également étonnant de voir le système à trois défenseurs centraux être reconduit contre un adversaire qui sera logiquement regroupé, voire très regroupé. «Le dispositif était déjà porté vers l’avant jeudi et le sera encore davantage dimanche. Je dois encore voir comment les joueurs se comportent lors du dernier entraînement et je prendrai ma décision dimanche», a comme d’habitude éludé Petkovic.