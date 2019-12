«Non, nous ne sommes pas les smicards de la ligue»

On n’a pas beaucoup entendu le président Laurent Strawson depuis le début de la saison. Il faut dire que le joli parcours des Aigles inspire le respect et pousse au calme. Au bout du lac, la saison se passe en eau douce. Seules des annonces de départs ont toutefois suffi à générer quelques doutes. Robert Mayer qui signe à Davos pour quatre ans. Jeremy Wick qui s’en va à Rapperswil pour deux saisons. Et alors que tous les clubs annoncent des arrivées en vue de la prochaine saison, Ge/Servette reste presque muet. «Comme le dit notre directeur sportif, Chris McSorley, les meilleurs transferts sont parfois ceux que l’on ne fait pas!»

Au-delà de la boutade, les supporters genevois ont-ils raison de s’inquiéter de ne rien voir venir hormis la mitaine et le masque de Daniel Manzato? «Je vous rassure, nous ne sommes pas les smicards de la ligue, lance Laurent Strawson. Vous savez, les salaires des joueurs sont connus plus ou moins de tous. Et il suffit de regarder les effectifs des uns et des autres pour estimer la masse salariale des clubs. Ge/Servette se situe dans le milieu du tableau, ce n’est pas un secret, juste une réalité.»

Ne pas barrer la route

Une réalité qui permet aux Aigles de rester dans la course sans pour autant faire de folie ni de surenchère. Les fans grenat peuvent donc souffler? «Déjà, nous avons prolongé certains gros contrats, comme celui de Tanner Richard. Ce n’est pas rien. Et puis, nous avons, en vue de la saison prochaine, une enveloppe dédiée à l’achat de deux joueurs suisses. Mais cette enveloppe, nous ne l’ouvrirons uniquement si elle nous permet de renforcer l’équipe. Je dis bien renforcer au sens de la rendre véritablement meilleure.»

Concrètement, Chris McSorley et la commission sportive ne s’interdisent pas de recruter, s’ils considèrent que le prix est juste, un attaquant du top 6 et un défenseur du genre costaud et mobile. «Au vu de l’état du marché et de sa sécheresse, je ne suis pas certain que l’on trouvera notre bonheur, estime le président. Mais on peut très bien vivre sans. Cela dit, ce fameux attaquant du top6, il est peut-être déjà dans notre groupe. Ça peut être un Maillard, un Miranda, un Smirnovs. Il reste encore passablement de matches pour voir si certains continuent leur progression et nous ferons un bilan en fin de saison.»

Avec une politique volontariste, déjà engagée lors de la présidence de Hugh Quennec, Ge/Servette a choisi de développer sa filière de formation. Le club ratisse large et va chercher les meilleurs jeunes pour les faire éclore au sein de son académie. Peu importe qu’il soit genevois, letton, vaudois, valaisan, neuchâtelois ou même zurichois, l’espoir du hockey sait qu’il a de véritables perspectives à revêtir un chandail grenat.

«La Fondation a défini une philosophie et nous la mettons en place de façon autonome, précise Laurent Strawson. Notre mandat est clair: nous devons miser sur nos jeunes. Pas seulement parce qu’ils sont jeunes mais aussi parce qu’ils sont extrêmement talentueux. Nous avons une ou deux générations d’un niveau assez exceptionnel. Ce sont ces joueurs-là que nous ne devons pas barrer en leur préférant des routiniers.»

Un Wick qui part, c’est un Miranda ou un Riat qui joue plus. Un Robert Mayer qui part, c’est un Descloux, et aussi un Charlin (à un peu plus long terme), qui peuvent devenir des gardiens dominants de National League. Toute la difficulté du staff technique et de la direction sportive est de trouver le bon équilibre entre la jeunesse et l’absolue nécessité de composer avec des «vétérans», des leaders, au profil bien ciblé. C’est ce tour de force qui a été, jusque-là tout du moins, réalisé. «Notre top 6 n’a pas grand-chose à envier aux autres de la ligue, apprécie Laurent Strawson. L’apport de nos étrangers et de nos top joueur suisses comme Richard ou Rod, tant sur le plan du jeu mais également dans la vie quotidienne du vestiaire est assez exceptionnelle. Je suis toujours bluffé par le niveau de professionnalisme et l’implication d’un joueur comme Daniel Winnik. Le joueur a 35 ans, il a plus de 800 matches de NHL au compteur, il a amassé plusieurs millions de dollars en carrière, et il joue chaque shift comme s’il s’agissait du dernier!»

C’est fort de cet état d’esprit que Ge/Servette se présentera ce vendredi sur la glace de la Vaudoise aréna. Plus que deux équipes, c’est deux philosophies qui s’affronteront pour la 4e fois de la saison. «Que la meilleure des deux gagne», conclut le président Strawson.