Shaqiri ne jouera pas les deux prochains matches

Le climat est à nouveau au beau fixe entre Xherdan Shaqiri et l'ASF. L'organe faîtier du football suisse a annoncé jeudi que le milieu de terrain de Liverpool (27 ans) se tenait à nouveau à disposition de l'équipe de Suisse, dont il avait manqué les deux dernières sorties, en Irlande et à Sion contre Gibraltar, le mois dernier. Le joueur aux 82 sélections ne sera toutefois pas encore en état de faire son retour pour les échéances à venir, à savoir les matches qualificatifs en vue de l'Euro 2020 au Danemark (12 octobre) et à Genève contre l'Irlande (15 octobre).

«Xherdan Shaqiri s'est blessé au mollet la semaine dernière à l'entraînement avec Liverpool. C'est aussi la raison pour laquelle il n'était pas présent mercredi sur la feuille de match de la rencontre de la Ligue des champions contre Salzbourg», explique l'ASF dans son communiqué.

La fédération se félicite par ailleurs que les discussions entre Shaqiri et elles aient «débouché sur des conclusions positives». Elle explique l'absence du joueur en septembre par le fait qu'il était insatisfait «face à la guérison de sa blessure contractée lors de la phase finale de la Nations League au Portugal (ndlr: en juin dernier).»

«J'ai raté la préparation pour la nouvelle saison, avance Xherdan Shaqiri, cité dans le communiqué. Je n'avais encore pratiquement pas eu de temps de jeu à disposition. Dans ces circonstances, je n'étais pas vraiment en mesure d'aider l'équipe nationale. En concertation avec ses dirigeants, je n'ai pas pu figurer dans le cadre national et me suis concentré sur mon club afin de retrouver rapidement le niveau me permettant soutenir mes coéquipiers en équipe de Suisse. J'avais besoin de cette pause. Les conséquences qui ont suivies n'étaient ni intentionnelles ni délibérées. Je tiens à préciser que cette absence n'avait aucun lien avec le rôle de capitaine de l'équipe.»

L'ASF évoque aussi les rencontres ayant eu lieu après le match contre Gibraltar entre le meneur de jeu et Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, ainsi qu'avec le sélectionneur Vladimir Petkovic. «Nous avons convenu avec Xherdan que nous ne rendrons public aucun contenu de notre interaction, avertit le coach. Xherdan fait partie de notre équipe. Nous sommes satisfaits de pouvoir à nouveau compter sur lui.»